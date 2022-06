Umfrage Image verschlechtert sich: So viele Deutsche haben jetzt negative Ansichten zu China

Ein Problem in dem Land sehen die Bundesbürger besonders kritisch. Aber auch in anderen Teilen der Welt haben die Befragten eine negative Sicht auf die Volksrepublik.

Besonders schlecht ist die Meinung über die Volksrepublik in Japan, Australien und Südkorea. (Foto: Reuters) Chinesische Flagge

Peking Das Image von China ist in weiten Teilen der Welt negativ. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Pew Research Centers in Washington unter 19 Ländern.

Besonders schlecht ist die Meinung über die Volksrepublik dabei in Japan, Australien und Südkorea. Mindestens 80 Prozent der Befragten gaben dort an, eine negative Ansicht zu dem Land zu haben. In Deutschland lag dieser Wert bei 74 Prozent. 2019 hatte nur etwas mehr als die Hälfte der Deutschen eine schlechte Meinung zu der Volksrepublik.

China ist in den vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus der Weltöffentlichkeit geraten – erst in den vergangenen Monaten irritierte die Staatsführung in Peking die Europäer mit ihrer Haltung im Ukrainekrieg.

Kurz vor dem Angriff der russischen Soldaten hatten Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin sich in einer gemeinsamen Erklärung eine Freundschaft ohne Grenzen geschworen. Seitdem stellt sich Peking auf internationaler Bühne hinter Moskau.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen