Umweltkatastrophe Türkei und Syrien: So gespalten ist die Welt bei der Erdbebenhilfe

In die Türkei starten zahlreiche Luftbrücken mit Hilfsgütern aus dem Westen. Syrien will aber kaum jemand unterstützen – aus Angst, damit das sanktionierte Assad-Regime zu stärken.

Internationale Helfer sind immer auf die Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort angewiesen. (Foto: Reuters) Rettungskräfte im türkischen Kahramanmaras

Rom Auf Paletten werden Zelte, Feldbetten, Schlafsäcke und winterfeste Kleidung aus dem Hangar gefahren. 50 Tonnen Hilfsgüter hat die Luftwaffe hier in der Nacht verladen, wie auf Videos der Bundeswehr zu sehen ist. Am Donnerstagmorgen starteten die ersten drei Airbus A400M in Richtung Türkei.

Bis in die nächste Woche rein sollen vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen täglich drei der schweren Militärtransporter in das Erdbebengebiet fliegen. Das Innenministerium sprach von Material im Gesamtwert von einer Million Euro. Aus Berlin wurden auch Passagiermaschinen von Turkish Airlines mit tonnenweise Hilfsgütern beladen.