 Umweltpolitik: EU-Parlament entscheidet über das Ende des Verbrennungsmotors

Die ersten Gesetze des EU-Klimaschutzpakets stehen an diesem Mittwoch zur finalen Abstimmung im Europaparlament. Unter anderem entscheiden die Abgeordneten über neue CO2-Grenzwerte bei Autos. Wenn sie der Empfehlung des Umweltausschusses folgen, dürfen in der EU ab 2035 nur noch elektrisch betriebene Pkws und leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen zugelassen werden.

Dass es so kommt, gilt als wahrscheinlich, aber nicht als sicher. Denn die Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament lassen sich weniger leicht überblicken als jene im Bundestag. Insbesondere ein großer Teil der konservativen EVP-Fraktion, in der auch die Abgeordneten von CDU und CSU vertreten sind, arbeitet gegen das Verbrenner-Aus.

Zu ihnen gehört der EVP-Vorsitzende Manfred Weber. „Ein frühzeitiges Aus für Verbrennermotoren könnte negative Entwicklungen für die soziale Balance in der Gesellschaft forcieren“, fürchtet er. „Damit würden zudem unnötigerweise fortschrittliche Transformationstechnologien aus Europa zerstört, in die bereits viel Geld investiert wurde.“

Während die bisherigen Flottengrenzwerte dazu beigetragen haben, dass Diesel- und Benzinmotoren immer effizienter und sauberer wurden, würde der neue Grenzwert diese Technik aus dem Pkw-Markt verschwinden lassen. Laut Gesetz dürften Autos gar kein CO2 mehr ausstoßen. Das ist derzeit nur mit Elektroantrieben erreichbar.

Das Ziel, den Verkehrssektor CO2-frei zu machen, wird kaum noch infrage gestellt. Doch der Weg dahin ist hochumstritten. Kritiker kämpfen dafür, dass im Gesetz eine Ausnahme für E-Fuels geschaffen wird. Das sind mit Strom erzeugte Kraftstoffe, die wie Benzin getankt werden können. Wenn sie im Motor verbrannt werden, wird dabei nur das CO2 freigesetzt, das bei der Herstellung der Atmosphäre entzogen wurde.

Der große Nachteil dabei: Es wird sehr viel Strom benötigt, um E-Fuels herzustellen, mehr als für den Betrieb eines Elektroautos. Allerdings verbraucht auch die Herstellung der Autobatterien Strom und Rohstoffe.

Unterm Strich heißt das: Einen Kilometer mit einem Elektroauto zu fahren ist umweltfreundlicher, als einen Kilometer mit einem Verbrennerauto zu fahren, egal mit welchem Kraftstoff. Aber ein Elektroauto herzustellen ist umweltschädlicher, als ein Verbrennerauto herzustellen.

Die Umweltschutzverbände haben sich darauf festgelegt, dass Verbrennungsmotoren keine Zukunft haben. E-Fuels in Autotanks zu füllen halten sie für Energieverschwendung. Die Herstellung von Batterien werde billiger und umweltfreundlicher, prognostizieren sie. Die E-Fuel-Befürworter halten dagegen, dass auch synthetische Kraftstoffe weiterentwickelt werden und sich ihre Ökobilanz verbessert.

Ein weiteres Argument gegen den neuen CO2-Grenzwert ist, dass in Europa viele Arbeitsplätze vom Verbrennungsmotor abhängig sind. Der Zuliefererverband Clepa rechnet mit europaweit bis zu 500.000 Jobs. Dass ganzen Unternehmen der Absatzmarkt wegbricht und Qualifizierungen wertlos werden, wird nur teilweise davon aufgefangen werden, dass durch die Umstellung auf Elektroantriebe auch neue Jobs entstehen.

Bleiben Schlupflöcher für die Autohersteller?

Dass die meisten Autos in Zukunft elektrisch angetrieben werden, bezweifelt in der Debatte niemand. Die Frage ist, ob Schlupflöcher bleiben, durch die Autohersteller ein gewisses Kontingent an Verbrennern weiter auf den Markt bringen dürfen. Ein Problem dabei ist, dass sich nicht kontrollieren lässt, ob ein Verbrennungsmotor mit Benzin oder mit E-Fuels betrieben wird.

Zwei Wege gibt es, um trotzdem zu erreichen, dass der Verbrenner nicht ganz abgeschafft wird:

Erstens könnte der Flottengrenzwert nur um 90 statt um 100 Prozent gesenkt werden, denn der Grenzwert bezieht sich auf alle verkauften Autos und nicht auf ein einzelnes. Dann könnte ein Hersteller, der viele Elektroautos verkauft, zusätzlich einige Verbrenner verkaufen.

Zweitens könnte es ein Anrechnungssystem geben, bei dem Autohersteller dafür zahlen, dass dem Benzin an den Tankstellen zusätzliche klimaneutrale E-Fuels beigemischt werden. Die dadurch eingesparten Emissionen könnten sie sich anrechnen lassen und damit die Emissionen ihrer Verbrenner ausgleichen.

Das normale parlamentarische Verfahren ist, solche Vorschläge in den Ausschüssen des Europaparlaments einzubringen. Das ist auch geschehen. Im Industrieausschuss hat der erste Weg eine Mehrheit gefunden, im Verkehrsausschuss der zweite.

Federführend ist aber der Umweltausschuss. Und dort war nach langem Streit keine der Aufweichungen mehrheitsfähig. Die Umweltpolitiker sprachen sich schließlich mehrheitlich dafür aus, ganz auf Elektroautos zu setzen.

Entscheiden muss nun das Plenum des Parlaments. Wenn es sich auf ein Verbrennerverbot einigt, ist das eine Vorentscheidung, dass es so kommen wird. Wenn es Ausnahmen festlegt, müsste es darüber mit dem Rat der EU-Staaten verhandeln. Der hat seine Position zwar noch nicht festgezurrt, erwartet wird aber, dass er keine großen Änderungen vorschlagen wird.

