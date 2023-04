UN-Organisation Indien wird China als bevölkerungsreichstes Land ablösen

Neu-Delhi Indien ist auf dem besten Weg, China als bevölkerungsreichste Nation der Welt abzulösen. Bis Mitte dieses Jahres werden dort fast drei Millionen Menschen mehr leben als in der benachbarten Volksrepublik, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Vereinten Nationen hervorgeht.

Demnach dürfte die Bevölkerung Indiens zur Jahresmitte auf 1,4286 Milliarden steigen, die Chinas dann bei 1,4257 Milliarden liegen, so der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen – der weltweit größte Fonds zur Finanzierung von Bevölkerungsprogrammen. Auf Platz drei kommen demnach mit weitem Abstand die USA mit 340 Millionen Einwohnern.

Bevölkerungsexperten, die sich bei ihren Prognosen auf frühere Daten der UNO stützen, gehen sogar davon aus, dass Indien schon in diesem Monat zur Nummer eins aufsteigen wird. Der jüngste Bericht der Weltorganisation nennt allerdings kein genaues Datum, wann der Wechsel an der Spitze erfolgen wird.

Obwohl auf beide Länder mehr als ein Drittel der geschätzten Weltbevölkerung von 8,045 Milliarden Menschen entfallen wird, hat sich das Bevölkerungswachstum in beiden Ländern verlangsamt – in China allerdings wesentlich stärker als in Indien. Im vergangenen Jahr sank die Bevölkerungszahl in der Volksrepublik sogar zum ersten Mal seit sechs Jahrzehnten.

„Die Bevölkerung ist wichtig, aber auch Talente sind wichtig... China hat aktive Maßnahmen ergriffen, um auf die Bevölkerungsalterung zu reagieren“, reagierte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, vor Journalisten auf den UN-Bericht. „Wie Premier Li Qiang betonte, ist unsere Bevölkerungsdividende nicht verschwunden. Unsere Talentdividende boomt, und der Entwicklungsimpuls ist stark.“

Aus Indien gab es keine offizielle Reaktion auf die UN-Daten. Ein Minister sagte, dass darüber auf einer Kabinettssitzung nicht diskutiert worden seien. Indiens jährliches Bevölkerungswachstum liegt seit 2011 bei durchschnittlich 1,2 Prozent, gegenüber 1,7 Prozent in der vorangegangenen Dekade, wie Regierungsdaten zeigen.

