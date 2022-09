UN-Vollversammlung „Das sollte Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen“: So reagiert US-Präsident Biden auf Putins Ansprache

Wladimir Putin lässt 300.000 Reservisten mobilisieren und kündigt „Referenden“ in besetzten Gebieten an. US-Präsident Biden antwortet bei der UN-Vollversammlung.

Der US-Präsident wirft Putin eine Verletzung der UN-Charta vor. (Foto: AP) Joe Biden bei der UN-Vollversammlung

New York Am Tag der teilweisen Mobilmachung in Russland prangerte US-Präsident Joe Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der UN-Vollversammlung als Außenseiter der Weltgemeinschaft an. Biden kritisierte die geplanten Abstimmungen in der Ukraine als Scheinreferenden und den Krieg als Angriffskrieg. Mit seinem Angriff auf die Ukraine habe Putin „Kernprinzipien der UN-Charta“ verletzt.

„Putin behauptet, er musste agieren, weil Russland bedroht war. Aber niemand hat Russland bedroht“, stellte er klar. Putin wolle mit dem Krieg die Existenz der Ukraine und ihre Menschen zerstören. „Wer immer Sie sind, wo immer Sie sind, woran immer Sie glauben, das sollte Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen!“, rief er den Staats- und Regierungschefs in New York zu. Die Ukraine habe die gleichen Rechte wie alle anderen souveränen Nationen. „Wir stehen zur Ukraine!“, rief Biden.