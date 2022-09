UN-Vollversammlung in New York Scholz vor der UN: „Russlands Krieg ist blanker Imperialismus“

Der Bundeskanzler verurteilt in seiner Rede die sogenannten „Referenden“ in Separatistengebieten in der Ukraine. Und er fordert, „die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen“.

Es war die erste Rede des Bundeskanzlers vor der UN-Vollversammlung. (Foto: AP) Olaf Scholz

New York / Genf Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung zur Charta der Vereinten Nationen bekannt und Russlands Krieg in der Ukraine als „blanken Imperialismus“ verurteilt. „Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen“, sagte er und forderte, die Verantwortlichen zu bestrafen: „Hinsehen und handeln müssen wir, wenn Russland in Mariupol, Butscha oder Irpin Kriegsverbrechen begeht. Die Mörder werden wir zur Rechenschaft ziehen.“

Es war die erste Ansprache eines deutschen Regierungsoberhaupts bei der Vollversammlung seit Angela Merkels Rede im Jahr 2007. Bei der außerordentlichen Generalversammlung nach dem Angriff auf die Ukraine hatte noch Außenministerin Annalena Baerbock Deutschland vertreten. Auch sie ist am Dienstag nach New York gereist, um an der 77. Vollversammlung teilzunehmen, die ganz im Schatten des Ukrainekriegs steht.