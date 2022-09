UN-Vollversammlung Wie die Vereinten Nationen bei ihren zentralen Aufgaben reihenweise Rückschläge erleiden

Hunderte Spitzenpolitiker beraten ab Dienstag auf dem UN-Gipfel über Klimawandel, Kriege und Hunger. Doch viele Krisen verstärken sich gegenseitig.

Tief beeindruckt: António Guterres in Pakistan. (Foto: Reuters) UN-Generalsekretär

Genf Eine Reise nach Pakistan hat UN-Generalsekretär António Guterres nachhaltig beeindruckt. Dort, wo der Klimawandel katastrophale Überschwemmungen mitverursacht hat, habe er wie durch ein „Fenster in die Zukunft“ geschaut, „eine Zukunft mit dauerhaftem und allgegenwärtigem Klimachaos in unvorstellbarem Ausmaß“.

So äußert sich Guterres kurz vor dem Gipfel der Vereinten Nationen, der an diesem Dienstag in New York beginnt. Die voranschreitende Erderwärmung mit ihren verheerenden Folgen ist dann aber nur eine von mehreren Krisen, die auf dem Programm der einwöchigen Generaldebatte der Vollversammlung stehen.

Bewaffnete Konflikte wie Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, Hungersnöte in vielen Teilen der Welt, wachsende Armut, die noch nicht überstandene Coronapandemie und ein Trend zu Autokratie und Unterdrückung – auf dem Gipfel sehen sich US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, viele weitere Staats- und Regierungschefs, Minister sowie zahlreiche Fachleute mit riesigen globalen Herausforderungen konfrontiert.