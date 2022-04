Ungarn Orban erklärt sich zum Wahlsieger

Auszählung in einem ungarischen Wahllokal

Budapest Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat sich zum Sieger der Parlamentswahl erklärt. Er habe ein Mandat für eine vierte Amtszeit erhalten, sagte Orban am Sonntagabend.

Nach Auszählung von 43 Prozent der Stimmen lag die von seiner Fidesz-Partei angeführte Koalition mit 57 Prozent vorn, wie das nationale Wahlbüro am Sonntag mitteilte. Auf das proeuropäische Oppositionsbündnis „Ungarn in Einheit“ entfielen 31 Prozent der Stimmen. Zwar lief die Stimmenauszählung noch, doch deutete vieles auf einen deutlichen Rückhalt für die populistische Politik Orbans hin.

Umfragen hatten das engste Rennen für seine Fidesz-Partei seit Orbans Amtsantritt 2010 vorausgesehen. Dies lag nicht zuletzt an dem Oppositionsbündnis aus sechs Parteien, die ideologische Differenzen für einen Schulterschluss gegen Fidesz hintangestellt hatten.

Doch selbst in seinem Heimatwahlbezirk lag Oppositionsführer Peter Marki-Zay hinter dem langjährigen Fidesz-Amtsinhaber Janos Lazar. Als Spitzenkandidat von „Ungarn in Einheit“ war Marki-Zay mit dem Versprechen angetreten, die weit verbreitete Korruption in der Regierung zu stoppen und den Lebensstandard durch die Erhöhung von Mitteln für Ungarns Gesundheitsversorgung und das Bildungswesen zu heben.

Orban warnte hingegen für den Fall seiner Abwahl und einer dann erwarteten Abkehr von Russland vor einem wirtschaftlichen Niedergang. Er warb für ein Festhalten an den russischen Energieimporten und eine neutrale Haltung Ungarns im Umgang mit Moskaus Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine.

