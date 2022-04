Ungarn Warum Viktor Orban trotz seines Wahlsiegs geschwächt ist

Der ungarische Regierungschef zementiert seine Stellung im eigenen Land. Aber die EU wendet sich weiter von ihm ab – selbst alte Freunde sind darunter.

Der Ministerpräsident regiert seit zwölf Jahren und kann nun vier weitere Jahre an der Macht bleiben. (Foto: AP) Viktor Orban nach seinem Wahlsieg

Brüssel Die EU wird auch in den kommenden vier Jahren mit einem Mitgliedstaat in ihren Reihen zurechtkommen müssen, der sich an viele EU-Regeln nicht gebunden sieht und gemeinsame Entscheidungen verhindert. Die Ungarn haben bei der Parlamentswahl am Sonntag mehrheitlich für die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban gestimmt. Und der hat in den vergangenen Jahren die Staatengemeinschaft immer wieder vor Probleme gestellt.

Allerdings verschieben sich gerade die Kräfteverhältnisse innerhalb der EU. Bis vor einigen Wochen gab es einige Staaten, etwa neben Ungarn auch Polen, die Vorgaben aus Brüssel bewusst verletzten und auf Unterstützung aus Russland und China setzten. Seit dem Angriff auf die Ukraine steht Ungarn mit dieser Strategie aber relativ allein da.