Union Hessen-CDU kürt Rhein zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl

In Hessen wird im Oktober ein neuer Landtag gewählt. Boris Rhein tritt dann gegen Bundesinnenministerin Faeser und den grünen hessischen Wirtschaftsminister Al-Wazir an.

(Foto: dpa) Boris Rhein

Darmstadt Hessens Ministerpräsident Boris Rhein ist auf einem Parteitag am Samstag einstimmig zum CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst gewählt worden. In Darmstadt entfielen alle abgegebenen 312 Delegiertenstimmen auf den 51-Jährigen. In Hessen wird am achten Oktober ein neuer Landtag gewählt. Für die SPD tritt Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin an, für die Grünen der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.

Rhein stimmte bei dem Parteitag die mehr als 300 Delegierten in einer kämpferischen Rede auf den Wahlkampf ein. Die Hessen-CDU fordert in ihrem Wahlprogramm deutliche Erleichterungen für die Jagd von Wölfen. Zudem solle es ein eigenes hessisches Ministerium für Landwirtschaft geben, sagte Rhein.

Zu den CDU-Kernthemen im Wahlkampf zählen außerdem die Forderung nach einer kostenlosen Ausbildung zum Handwerksmeister sowie einem härteren Durchgreifen gegen Straftäter, die Frauen Gewalt antun. Die Partei will außerdem Menschen beim Kauf des ersten selbst genutzten Eigenheims finanziell unterstützen.