Unruhen im Iran Provokationen bei der WM, Aufstände im Land – Verliert Irans Regime die Kontrolle?

Eine neue Welle der Gewalt überrollt die Islamische Republik. Zugleich wird die WM in Katar zur Bühne der Regimekritiker. Welche Perspektiven die Mullahs jetzt noch haben.

Vor allem Frauen wenden sich gegen das Regime. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Proteste in der iranischen Stadt Karadsch

Tel Aviv Demonstrationen auf den Straßen von Teheran, Aufstände in der iranischen Provinz, regimekritische Proteste und Provokationen bei der Fußball-WM in Katar: Das Mullah-Regime bekommt die Protestwelle nicht in den Griff. Nach Ansicht von Beobachtern ist der Unmut gegen das islamische System in den vergangenen Tagen noch einmal massiv gestiegen. Steht das Land am Rande einer Revolution?

In den Kurdengebieten im Westen und Nordwesten spielten sich laut Augenzeugen bürgerkriegsähnliche Szenen ab. Dort sollen Dutzende Menschen getötet, verletzt und verhaftet worden sein. Auch in anderen Landesteilen soll es Tote und zahlreiche Festnahmen gegeben haben.

In Zusammenhang mit den Unruhen sind nach Angaben der iranischen Justiz auch 40 Ausländer inhaftiert worden. Ihnen werde unter anderem Spionage vorgeworfen, sagte Justizsprecher Massud Setajeschi am Dienstag.