Urlaub in Südostasien Diese Corona-Regeln gelten jetzt für Reisen nach Malaysia, Singapur und Co.

Strand in Südostasien

Ab 1. April treten in Südostasien viele Lockerungen im Tourismusbereich ein.

Bangkok Einsame Strände in Thailand, menschenleere Tempelruinen in der kambodschanischen Anlage Angkor Wat und ein touristenfreies Bali: Zwei Jahre lang hat die Pandemie das Reisegeschäft in Südostasien weitgehend lahmgelegt.

Doch die noch vor Kurzem weitgehend abgeschottete Region macht große Schritte in Richtung Normalität: Von Malaysia über Thailand bis nach Singapur treten zum 1. April weitere Lockerungen in Kraft.

Die Tourismuswirtschaft, die laut der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) 2019 für zwölf Prozent von Südostasiens Wirtschaftsleistung stand, erhofft sich davon einen wichtigen Schub. Im Detail unterscheiden sich die Regeln aber immer noch gravierend. Das sind die Regeln im Überblick.

Ab 1. April dürfen Touristen zum ersten Mal seit Pandemiebeginn wieder nach Malaysia einreisen – zuvor waren die Grenzen lediglich für Einheimische, Expats und Geschäftsreisende geöffnet.

Eine spezielle Genehmigung vor der Einreise ist für Ausländer nun nicht mehr notwendig. Wer die Hauptstadt Kuala Lumpur, Inseln wie Langkawi und Penang oder die Regenwälder Borneos besuchen möchte, muss sich jedoch vorab in der App MySejahtera registrieren und dort mindestens fünf Tage vor Abflug seine Impfdokumente hochladen.

Zudem ist ein negativer PCR-Test notwendig, der innerhalb von 48 Stunden vor Abflug durchgeführt wurde. Nach Ankunft müssen Reisende innerhalb von 24 Stunden das Ergebnis eines professionell durchgeführten Antigentests vorlegen. Teststellen gibt es unter anderem am Flughafen.

Nach Ankunft müssen Reisende nach Malaysia sich testen lassen – entsprechende Stellen gibt es unter anderem am Flughafen. (Foto: Reuters) Flughafen Kuala Lumpur

Vollständig Geimpfte mit negativem Test dürfen sich frei bewegen. Wer nicht geimpft ist, muss sich für fünf Tage isolieren. Fällt der Test positiv aus, wird je nach Impfstatus eine Isolation von sieben oder zehn Tagen angeordnet.

Thailand: Komplexe Einreiseprozedur wird etwas einfacher

Auch Thailand, Südostasiens beliebtestes Touristenziel, lockert ab 1. April die Einreiseregeln. Ab dann müssen Reisende vor Abflug keinen negativen PCR-Test mehr vorlegen. Andere Bestimmungen bleiben jedoch erhalten: Einer mehrtägigen Quarantäne entgehen nur vollständig Geimpfte. So müssen Urlauber vor Abflug einen sogenannten Thailand Pass beantragen, der als Einreiseerlaubnis fungiert. Dafür müssen unter anderem Impfbescheinigungen und ein Krankenversicherungsnachweis online eingereicht werden. Das Verfahren kann mehr als eine Woche dauern.

Zudem müssen geimpfte Thailandurlauber bei Ankunft einen PCR-Test durchführen und dürfen ihr Hotel erst verlassen, wenn ein negatives Ergebnis vorliegt. Wer positiv auf das Coronavirus getestet wird, wird unabhängig von Symptomen in einem Hotel oder einem Krankenhaus isoliert. Wer nicht vollständig geimpft ist, wird nach Ankunft in eine fünftägige Hotelquarantäne geschickt.

Urlauber müssen vor Abflug einen sogenannten Thailand Pass beantragen, der als Einreiseerlaubnis fungiert. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Gesundheits-App von Urlauber wird gecheckt

Vertreter der Tourismusindustrie kritisieren das aktuelle Verfahren als zu kompliziert – und fürchten, dass viele Urlauber die Hürden als zu hoch ansehen. Thailands Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn kündigte an, dass es ab Juni zu weiteren Lockerungen kommen könnte, sollte sich die Infektionslage in dem Land bis dahin nicht verschlechtern.

Ansonsten drohe das Land im Wettbewerb um Tourismuseinnahmen ins Hintertreffen zu geraten: „Wir dürfen nicht zulassen, dass wir hinter andere Länder zurückfallen, die weniger Einschränkungen haben als wir.“

Vietnam: Ein Test vor der Einreise reicht

Zwei Jahre lang waren Vietnams Grenzen für Touristen komplett geschlossen. Seit 15. März lässt die Regierung in Hanoi nun wieder Urlauber ins Land. Angesichts der äußerst strikten „Zero Covid“-Politik, die das Land zu Beginn der Pandemie verfolgte, sind die Einreisebestimmungen nun ausgesprochen locker: Reisende müssen lediglich einen innerhalb von 72 Stunden vor Abflug ausgestellten negativen PCR-Test vorweisen – oder einen von den Behörden zertifizierten negativen Antigentext, der maximal 24 Stunden vor Abflug durchgeführt wurde. Ein Impfnachweis ist nicht notwendig. Für einen Aufenthalt von bis zu 15 Tagen brauchen deutsche Staatsbürger kein Visum.

Bei Ankunft in Vietnam gibt es dann keine Quarantäne- oder Testpflichten mehr – eine grundlegende Abkehr von der bisherigen Politik der Vorsicht, die für einreisende Geschäftsleute und vietnamesische Staatsbürger eine 14-tägige Isolation in einer Quarantäneeinrichtung vorsah.

Seit 15. März lässt die Regierung in Hanoi nun wieder Urlauber ins Land. (Foto: Reuters) Flughafen Hanoi

Trotz der Lockerungen wird aber noch kein Ansturm auf Touristenziele wie die Halong-Bucht im Norden oder die Tropeninsel Phu Quoc im Süden erwartet. Denn die wichtigsten Besuchergruppen dürften dem Land nach wie vor fernbleiben.

Chinesen und Südkoreaner stellten vor der Pandemie mehr als die Hälfte der Vietnamreisenden. In beiden Ländern müssen Touristen nach ihrer Rückkehr in die Heimat aber weiterhin in Quarantäne – was internationale Reisen äußerst unattraktiv macht.

Vietnams Erwartungen für 2022 sind daher verhalten. Die Regierung rechnet mit insgesamt fünf Millionen Gästen aus dem Ausland – nur etwas mehr als ein Viertel der Besucherzahlen von 2019.

Singapur: Keine Maskenpflicht im Freien

Ebenso einfach wie Vietnam macht es Singapur Reisenden ab 1. April. Wer doppelt geimpft ist, muss ab dann nur noch einen Negativtest vorweisen, der binnen 48 Stunden vor Abflug ausgestellt wurde.

Im Freien müssen in Singapur ab dem 1. April keine Masken mehr getragen werden. (Foto: imago images/NurPhoto) Singapur

Bei Ankunft ist kein weiterer Test mehr nötig – und auch keine Quarantäne. Auch spezielle Einreisegenehmigungen sind nicht mehr nötig. Zudem werden die Maßnahmen gelockert, die innerhalb des Landes gelten.

So müssen im Freien beispielsweise keine Masken mehr getragen werden. Singapurs Premierminister sprach von einem „wichtigen Meilenstein“ für den Stadtstaat in seinem Versuch, mit dem Virus zu leben.

Die Lockerungen der Einreiseregeln werde „Singapur wieder mit der Welt verbinden“. Nichtgeimpfte Ausländer dürfen bis auf wenige Ausnahmen nicht einreisen.

Indonesien: Fast quarantänefrei nach Bali

Die indonesische Regierung hat die Einreiseregeln Ende März deutlich gelockert und die bisherigen Quarantänebestimmungen landesweit weitgehend zurückgenommen. Am einfachsten sind Einreisen derzeit über die Urlaubsinsel Bali. Dort stellen die Behörden deutschen Staatsbürgern für rund 30 Euro ein Visum direkt bei der Ankunft aus, das 30 Tage lang gültig ist. Bei Landung in anderen Landesteilen, wie etwa der Hauptstadt Jakarta, ist das derzeit noch nicht möglich. Wer direkt dorthin fliegen will, muss ein Visum bereits vor Abreise beantragen.

Weiterhin notwendig sind PCR-Tests. Ein erster Test muss binnen 48 Stunden vor Abflug erfolgen und negativ ausfallen, um nach Indonesien reisen zu können. Bei Ankunft kommt es zu einem weiteren PCR-Test.

Die Einreise über Bali ist für Touristen am einfachsten. (Foto: Reuters) Bali

Doppelt Geimpfte können in ihrem Hotelzimmer auf das Ergebnis warten. Sobald ein negativer Test vorliegt, dürfen sie sich frei im Land bewegen. Fällt der Test positiv aus, werden die Betroffenen auf eigene Kosten isoliert. Wer nicht vollständig geimpft ist, muss für fünf Tage in Quarantäne.

Indonesien, das derzeit den G20-Vorsitz innehat und für November ein Gipfeltreffen in Bali plant, erhofft sich von den gelockerten Bestimmungen einen Ausweg aus dem Tourismustief. Im Januar reisten lediglich rund 144.000 Ausländer in das mehr als 270 Millionen Einwohner große Land. Vor der Pandemie lagen die monatlichen Besucherzahlen in der Regel über einer Million.

Philippinen: Weitere Lockerungen am 1. April

Die Philippinen haben ihre Grenzen bereits im Februar weitgehend geöffnet. Die meisten Reisenden benötigen seitdem nur noch einen negativen PCR-Test, der innerhalb von 48 Stunden vor Abflug durchgeführt wurde, und einen Impfausweis, der einen vollständigen Impfschutz dokumentiert. Diese Regelung galt bisher für alle Länder, deren Bürger kein Visum für einen Philippinenbesuch benötigen – darunter Deutschland. Ab 1. April wird die Lockerung auf alle Staaten ausgedehnt. Ungeimpfte Ausländer dürfen nicht einreisen.

Kambodscha: Keine Tests, keine Quarantäne – bei vollständiger Impfung

Als einziges Land in Südostasien hat Kambodscha sämtliche Test- und Quarantänevorschriften gestrichen. Urlauber müssen seit Mitte März bei der Einreise lediglich ein Impfzertifikat vorzeigen, um sich frei in dem Land zu bewegen.

Wer nicht vollständig geimpft ist, muss sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Die Visumsvergabe bei Ankunft („Visa on Arrival“), die während der Pandemie gestoppt wurde, ist nun wieder möglich. „Jetzt ist es an der Zeit, die Wirtschaft zu öffnen, indem wir lernen, mit Covid zu leben“, sagte Regierungschef Hun Sen.

Myanmar: Auch die Junta lässt wieder Urlauber ins Land

Ab 17. April will sich auch Myanmar wieder für ausländische Touristen öffnen. Das Land, das seit einem Militärputsch vor einem Jahr von einer Militärjunta beherrscht wird, hat jedoch die striktesten Einreiseregeln der Region.

Alle Einreisenden müssen zunächst für eine Woche in Quarantäne, bevor sie durch das Land reisen dürfen. (Foto: Reuters) Myanmar

Ins Land dürfen nur vollständig Geimpfte. Alle Einreisenden müssen zunächst für eine Woche in Quarantäne, bevor sie durch das Land reisen dürfen. Während dieser Quarantäne werden zwei PCR-Tests durchgeführt. Die harten Auflagen sind aber nicht der einzige Grund, weshalb Urlauber Myanmar nach wie vor meiden sollten: Seit der Machtübernahme des Militärs wird das Land immer wieder von gewalttätigen Auseinandersetzungen erschüttert. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Myanmar.

