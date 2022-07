Urlaubssaison Streiks und Personalmangel: Wo Flugreisenden in Europa das Chaos droht

Eigentlich müsste die Luftfahrtbranche nach den Corona-Jahren nun durchstarten. Doch stattdessen bricht sie unter dem Andrang der Sommerurlauber fast zusammen. Ein Überblick.

Ausgefallene Flüge, ratlose Gesichter: In Heathrow ging zeitweise kaum noch etwas. (Foto: Reuters) Chaos am Londoner Flughafen

Athen, London, Madrid, Paris Flugausfälle in Serie, Rekordschlangen vor Check-In-Schaltern, gestrandete Menschen: Die Reise in den Sommerurlaub wird derzeit für viele Europäer zum Albtraum. Am vergangenen Wochenende startete Nordrhein-Westfalen als erstes deutsches Bundesland in die Ferien, prompt meldete der Flughafen Düsseldorf wegen Personalmangels den Ausnahmezustand.

Die Bundesregierung setzt nun eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe ein, um so schnell wie möglich die Lücken auf deutschen Airports durch ausländische Beschäftigte zu füllen. Für die Sommerurlauber wird diese Hilfe allerdings zu spät kommen.

Der Kollaps der Airports ist kein deutsches Phänomen – in vielen europäischen Ländern müssen Flugreisende gerade starke Nerven haben. Während der Corona-Jahre 2020 und 2021 gerieten Flughafenbetreiber und Fluggesellschaften in die Krise, strichen zahlreiche Stellen, zogen Flugzeuge aus dem Verkehr. Jetzt, wo viele Menschen ihre lange geplanten Reisen nachholen, fehlt es überall an Mitarbeitern. Die damals entlassenen Kräfte haben längst neue Jobs gefunden. Zurück bleibt ein überfordertes System.

