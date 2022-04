Urnengang am Sonntag Frankreich wählt: Präsident Macron muss kämpfen – Rechtspopulistin Le Pen im Aufwind

Die Franzosen geben am Sonntag in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ihre Stimmen ab. Der Abstand zwischen dem Amtsinhaber und seiner aussichtsreichsten Herausforderin ist geschrumpft.

Der amtierende Präsident und die Rechtspopulistin dürften es in der ersten Runde am Sonntag wahrscheinlich in die Stichwahl schaffen. (Foto: action press) Wahlbroschüren von Macron und Le Pen

Paris In Frankreich hat am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl begonnen. Um 8 Uhr öffneten die Wahllokale. Rund 48,7 Millionen Wähler hatten sich für die Stimmabgabe eingeschrieben.

Kurz vor dem offiziellen Ende des Wahlkampfes in Frankreich versuchte Emmanuel Macron noch mit einer Reihe von Interviews seine Anhänger zu mobilisieren. „Meine Stimmungslage ist eher die eines Siegeszugs als die einer Niederlage“, sagte Macron bei einem seiner Medienauftritte am Freitag. Der Präsident muss kämpfen, in Umfragen war der Abstand zur Rechtspopulistin Marine Le Pen zuletzt immer weiter geschrumpft.

Seit der Nacht von Freitag auf Samstag herrscht nun Stille in Frankreichs Politik. Die Wahlkampfregeln untersagen es den Kandidaten, bis zur Veröffentlichung der ersten Ergebnisse am Sonntagabend um Stimmen zu werben. Bereits am Samstag öffneten die ersten Wahllokale in französischen Überseegebieten, seit Sonntagmorgen gehen die Bürger im Mutterland an die Urnen.