Urteil Supreme Court Dienstleister in USA dürfen gleichgeschlechtliche Paare ablehnen

Das höchste US-Gericht hat entschieden, dass bestimmte Dienstleistungen Homosexuellen verwehrt werden können. Zudem blockiert es ein Wahlversprechen des US-Präsidenten.

Das Supreme Court hat am Freitag gleich zwei weitreichende Urteile gefällt. (Foto: AP) Supreme Court in Washington

Washington Gleichgeschlechtlichen Paaren können nach einem Urteil des Obersten US-Gerichts bestimmte Dienstleistungen aus religiösen Gründen verwehrt werden. Der Supreme Court in Washington entschied am Freitag im Fall einer Webdesignerin, die ihre künstlerischen Dienste auch Hochzeitspaaren anbieten will – allerdings aus Glaubensgründen explizit nicht gleichgeschlechtlichen Paaren. Das Gericht sieht dies von der Meinungsfreiheit gedeckt, die in der Verfassung verankert ist.

Das Gericht befand, „die Möglichkeit, selbst zu denken und diese Gedanken frei zu äußern“, gehöre zu den am meisten geschätzten Freiheiten der Republik. Die USA seien gemäß der Verfassung ein Ort, „an dem alle Menschen die Freiheit haben, zu denken und zu sprechen, wie sie wollen, und nicht, wie die Regierung es verlangt“.