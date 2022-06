US-Inflation Wer ist schuld an der massiven Teuerung? Biden und die Konzernbosse gehen aufeinander los

Der US-Präsident bezichtigt die Konzerne. Elon Musk, Jeff Bezos und andere Unternehmer keilen ihrerseits zurück. Für Biden wird die Inflation zur Schicksalsfrage.

„Diese Regierung scheint nichts auf die Reihe zu bekommen“, schimpft der Tesla-Chef. (Foto: AP, imago images/Xinhua) Biden (l.), Musk

New York Am Anfang war der Streit mit Jeff Bezos. US-Präsident Joe Biden hatte getwittert, dass im Kampf gegen die Inflation „die vermögendsten Unternehmen ihren fairen Anteil zahlen“ sollen. Daraufhin giftete der Amazon-Gründer zurück: „Inflation ist eine rückschrittliche Steuer, die jene am meisten trifft, die am wenigsten haben. Irreführung hilft dem Land nicht“, twitterte er. Vielmehr seien die Stimulus-Programme der Regierung schuld an der hohen Inflation.

Wenige Tage später legte Elon Musk nach: „Diese Regierung scheint nichts auf die Reihe zu bekommen“, sagte der Tesla-Chef jüngst in einem Podcast. Kurz darauf teilte er auf Twitter mit, dass er als langjähriger Wähler der Demokraten das nächste Mal die Republikaner wählen würde.

