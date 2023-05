US-Jury entscheidet Donald Trump muss fünf Millionen Dollar wegen sexueller Nötigung zahlen

Der frühere US-Präsident muss eine Millionenstrafe wegen eines sexuellen Übergriffs zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury in New York. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen.

Eine US-Jury verurteilte den früheren Staatspräsidenten zu einer Geldstrafe. (Foto: AP) Donald Trump

New York Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss wegen sexueller Nötigung eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury am Dienstag in New York. Eine Verurteilung wegen Vergewaltigung blieb dem 76-Jährigen erspart.

Die Geschworenen beim Bundesgericht in Manhattan sahen es am Dienstag als erwiesen an, dass Trump die ehemalige Kolumnistin des Modemagazins „Elle“, E. Jean Carroll, missbraucht habe. Den Vorwurf der Vergewaltigung sah die Jury als nicht bewiesen an. Sie sprach Carroll fünf Millionen Dollar Schadensersatz wegen Körperverletzung und Verleumdung zu.

E. Jean Carroll (Mitte) ist am Dienstag eine Entschädigung in Millionenhöhe zugesprochen worden. (Foto: Reuters) Gerichtsentscheidung in New York

Die heute 79-jährige Carroll hatte dem damaligen Präsidenten Trump 2019 öffentlich vorgeworfen, sie Ende 1995 oder Anfang 1996 im New Yorker Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. In einem Beitrag auf seiner Plattform „Truth Social“ hatte Trump den Vergewaltigungsvorwurf als Schwindel und Lüge bezeichnet.

