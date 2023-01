US-Kongress Die neue Macht der Republikaner-Rebellen im Kongress

Für seine Wahl zum Sprecher hat Kevin McCarthy viele Zugeständnisse machen müssen – die Konsequenzen könnten auch Europa betreffen.

Gaetz gilt als einer der härtesten von McCarthys Gegnern aus den eigenen Reihen. (Foto: IMAGO/UPI Photo) Republikaner Matt Gaetz (links) und Kevin McCarthy

Washington Am Ende konnte Republikaner Kevin McCarthy den Druck nicht mehr verbergen, der auf ihm lastete. Mehr als drei Tage lang hatten parteiinterne Gegner ihm die Wahl zum mächtigen Sprecher des Repräsentantenhauses verweigert. Äußerlich ließ er sich keine Nervosität anmerken: „Dann schreibe ich halt Geschichte!“ rief er in die Flure des Kongresses, mit starrem Lächeln.

Doch in der Nacht zum Samstag, in der 14. Abstimmungsrunde, reichte es McCarthy. Er marschierte zu einem seiner größten Kritiker, dem rechten Hardliner Matt Gaetz, und versuchte, ihn von einer Ja-Stimme zu überzeugen. Mit der Contenance der vergangenen Tage war es vorbei. Andere Abgeordnete mischten sich ein, es kam zu einem Handgemenge – und die Welt wurde Zeuge von Szenen, die der größten westlichen Demokratie unwürdig scheinen. Dennoch: Danach wurde McCarthy schließlich im 15. Anlauf zum „Speaker of the House“ gewählt, dem dritthöchsten Staatsamt in den USA.