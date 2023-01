Nach einem langen Abstimmungsmarathon kam es im US-Kongress zu einer Entscheidung. Die Zeiten auf dem Capitol Hill bleiben kompliziert – bald könnten die Ukraine-Hilfen in Frage stehen.

Nach mehreren ergebnislosen Wahlgängen wurde der Republikaner Kevin McCarthy zum Sprecher des US-Repräsentantenhaus gewählt. (Foto: dpa) Wahl im US-Kongress

Washington Nach tagelanger Blockade im US-Kongress kam es endlich zu einer Entscheidung. „Wir beenden das jetzt ein für alle Mal“, erklärte der Republikaner Kevin McCarthy am späten Freitagabend. Und tatsächlich gelang ihm in der Nacht zum Samstag die Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses – dem dritthöchsten Staatsamt in den USA.

Seit Dienstag hatte die Kongresskammer um einen neuen Vorsitzenden gerungen. Rein rechnerisch hätten die US-Republikaner den mächtigen Posten leicht besetzen können. Denn die Partei hatte bei den Zwischenwahlen im November die Mehrheit im Repräsentantenhaus geholt, während die US-Demokraten den Senat halten konnten.

Doch Abstimmung um Abstimmung hatten 20 Abgeordnete des ultrakonservativen, Trump-nahen „Freedom Caucus“ McCarthy ihre Zustimmung verweigert. Erst am Freitag begann der Widerstand zu bröckeln: McCarthy zog erst 15 Abweichler auf seine Seite.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen