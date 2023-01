US-Kongress Trump fordert Republikaner auf, McCarthy zu wählen

Washington Der US-Republikaner Kevin McCarthy bekommt im Ringen um den Vorsitz des Repräsentantenhauses Schützenhilfe von Ex-Präsident Donald Trump. „Es ist jetzt an der Zeit, dass alle unsere großartigen republikanischen Abgeordneten für Kevin stimmen, den Deal abschließen, den Sieg mitnehmen“, schrieb Trump am Mittwoch in einem Beitrag auf seiner Medienplattform Truth Social. „Verwandelt einen großartigen Triumph nicht in eine riesige und peinliche Niederlage. Es ist Zeit zu feiern, ihr verdient es. Kevin McCarthy wird einen guten Job machen und vielleicht sogar einen großartigen Job – wartet es nur ab!“

McCarthy war am Dienstag in drei Wahldurchgängen am Widerstand mehrerer ultrakonservativer Mitglieder seiner eigenen Partei gescheitert. Seit 100 Jahren war etwas Vergleichbares nicht mehr vorgekommen. Die Wahl des Vorsitzenden wurde daher auf diesen Mittwoch vertagt. Die erste Sitzung des neugewählten Kongresses wurde damit zu einem denkbar missratenen Auftakt für die Republikaner, die bei den Zwischenwahlen im November gerade erst die Mehrheit in der Kammer knapp erobert hatten.

Der erbitterte interne Kampf der Republikaner um die Führung im Repräsentantenhaus überschattete den Auftakt in eine neue Legislaturperiode. Es ist das erste Mal seit hundert Jahren, dass bei der Wahl mehr als ein Anlauf nötig ist und eine Fraktion ihren Kandidaten nicht im ersten Durchgang ins Amt wählt.

Angesichts einer knappen Mehrheit ist McCarthy in der Kammer auf fast jede Stimme angewiesen. Wenn alle Abgeordneten anwesend sind und abstimmen, benötigt er 218 Stimmen. In den ersten beiden Anläufen fielen nur 203 auf ihn - bei der dritten sogar nur noch 202. Damit holte er weniger Stimmen als sein demokratischer Konkurrent Hakeem Jeffries. Der Fraktionschef der Demokraten wurde von seiner Partei für den Posten nominiert. Es gilt aber als ausgeschlossen, dass er das Rennen macht. Dafür würde er Stimmen der Republikaner benötigen, denn die Demokraten sind in der Kammer die kleinere Fraktion. Republikanische Abgeordnete sprachen nach den Wahlgängen von „Chaos“.

Trump hat insbesondere beim rechten Flügel der Republikaner nach wie vor großen Einfluss. Seine Rückendeckung könnte McCarthy daher durchaus behilflich sein.

McCarthy gibt sich kämpferisch

Der 57-Jährige sieht sich mit Vorwürfen vor allem vom ultrakonservativen Parteiflügel konfrontiert, in seiner Zeit als Minderheitsanführer im Repräsentantenhaus nicht aggressiv genug den Demokraten unter der bisherigen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Stirn geboten zu haben. Einige Republikaner halten ihn zudem für zu wankelmütig.

McCarthy hatte sich kurz vor der Sitzung kämpferisch gegeben und gesagt, er habe kein Problem damit, einen Rekord aufzustellen für die meisten Wahlgänge bei einer Abstimmung zum Vorsitz im Repräsentantenhaus. Bis der Vorsitz geklärt ist, geht gar nichts: Die Kongresskammer kann nicht ihre Arbeit aufnehmen, nicht mal die neuen Abgeordneten können vereidigt werden.

Möglich ist auch, dass ein neuer Kandidat aufgestellt wird, auf den sich möglicherweise eine Mehrheit der Republikaner verständigen kann. Ein Name, der dabei immer wieder genannt wird, ist Steve Scalise. Der Republikaner gehört zur Führungsriege der Partei. Er hatte sich am Dienstag hinter McCarthy gestellt. Genannt wird ebenfalls Elise Stefanik. Sie wurde 2014 als damals jüngste Frau ins Repräsentantenhaus gewählt und galt als moderat. Mittlerweile zählt sie zu den eisernen Unterstützerinnen von Trump.

Die rechten Trump-Anhänger in der Fraktion der Republikaner bevorzugen allerdings den Abgeordneten Jim Jordan. Er stand bereits am Dienstag zur Wahl und luchste McCarthy Stimmen ab. Jordan betonte nach dem Debakel bei der Abstimmung, er selbst wolle gar nicht Vorsitzender des Repräsentantenhauses werden. Der Rechtsaußen dürfte auch für viele in der Partei kein tragbarer Kompromisskandidat sein.

