US-Kongress Umstrittener US-Abgeordneter Santos verzichtet auf Sitze in Ausschüssen

Der New Yorker Kongressabgeordnete George Santos hat große Teile seiner Biografie gefälscht. Daher fordern viele seinen Rücktritt – und auch die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Posten in zwei eher weniger bedeutenden Ausschüssen. (Foto: AP) George Santos

Washington Der republikanische US-Abgeordnete George Santos will wegen der falschen Angaben in seinem Lebenslauf vorerst auf seine zwei Ausschussposten verzichten. Das sagte Santos Parteikollegen am Dienstag und kündigte eine Erklärung an. Einen Tag zuvor hatte er sich mit dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, getroffen.

Santos hatte im Wahlkampf über seinen beruflichen Werdegang und seinen familiären Hintergrund gelogen, auch die Finanzierung seines Wahlkampfes ist unklar. Er sieht sich daher Rücktrittsforderungen gegenüber und auch die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Santos wurden Posten in zwei eher weniger bedeutenden Ausschüssen zugewiesen: dem für kleine Unternehmen und dem für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie.

>> Lesen Sie hier: George Santos ist der größte Hochstapler im US-Kongress

McCarthy äußerte sich nicht zum Inhalt seines Gesprächs mit Santos am Montagabend. Santos sagte unterdessen, er werde im Laufe des Dienstags eine Erklärung abgeben. Auf die Frage, ob er einen Rücktritt in Betracht ziehe, antwortete er: „Nein, das tue ich nicht.“