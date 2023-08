US-Militär USA baut Zusammenarbeit mit Verbündeten wegen nordkoreanischer Raketenstarts aus

Seoul Die USA und ihre Verbündeten Südkorea und Japan verstärken wegen der Bedrohung durch Nordkorea ihre militärische Zusammenarbeit. Langstreckenbomber vom Typ B1-B der US-Luftwaffe nahmen am Mittwoch an separaten Militärmanövern in Südkorea und Japan teil.

Zudem kündigte das US-Militär an, dass Südkorea und die USA ihre Systeme zur Verfolgung nordkoreanischer Raketenstarts enger miteinander verknüpfen wollen. Diese Zusammenarbeit könnte bald auch auf Japan ausgeweitet werden, erklärte die für die Verteidigung im Weltall zuständige US Space Force.

Südkorea und Japan verlassen sich bei der Verfolgung von Raketenstarts bislang hauptsächlich auf land- und seegestützte Radarsysteme. Mit den Daten amerikanischer Satelliten erhalte Südkorea eine „3D"-Sicht auf Bedrohungen, sagte Oberstleutnant Kim Jong Ha, der die Raumfahrtsparte der südkoreanischen Luftwaffe kommandiert.

Die engere Zusammenarbeit ist eine Reaktion auf die wachsenden Spannungen in Asien. Bei einem Gipfel im amerikanischen Camp David hatte US-Präsident Joe Biden eine engere Zusammenarbeit mit Japan und Südkorea vereinbart. So einigten sich die drei Länder darauf, Informationen zu Raketenstarts ab Ende 2023 in Echtzeit zu teilen.

Nordkorea treibt sein Atom- und Raketenprogramm voran und greift vor allem gegenüber dem Erzfeind USA immer wieder zu harscher Rhetorik. Erst vor einer Woche war der zweite Versuch Nordkoreas gescheitert, einen Spionagesatelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Südkorea hatte den Start als Provokation und Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verurteilt, die dem Norden den Einsatz ballistischer Raketentechnologie verbieten.

Neben dem Informationsaustausch üben die Streitkräfte der USA, Japans und Südkoreas auch regelmäßig die Abwehr von Angriffen. Bei dem Manöver am Mittwoch in Südkorea flog nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Seoul ein B-1B-Langstreckenbomber zusammen mit südkoreanischen FA-50-Jets und amerikanischen F16-Jets. In Japan nahmen zwei B-1B der US-Luftwaffe an Manövern mit zwölf japanischen Kampfflugzeugen und vier F15-Kampfjets der USA teil, wie das japanische Verteidigungsministerium mitteilte.

