US-Notenbank Bericht: Bidens Fed-Kandidatin Raskin zieht Bewerbung zurück

US-Präsident Joe Biden scheitert mit der Nominierung auch aufgrund von Widerstand aus den eigenen Reihen. Hauptkritikpunkt ist Raskins Position in der Energiepolitik.

(Foto: Reuters) Sarah Bloom Raskin

Washington Eine umstrittene Kandidatin von US-Präsident Joe Biden für das Direktorium der US-Notenbank Fed hat ihre Bewerbung zurückgezogen. Sarah Bloom Raskin sei „unbegründeten Angriffen vonseiten der Industrie und konservativer Interessengruppen“ ausgesetzt worden, erklärte der Demokrat am Dienstag. In einem Brief an das Präsidialamt schrieb Raskin, bei ihrer „offen und öffentlich geführten Diskussion über den Klimawandel und den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Kosten“ sei ihre Haltung „weder neu noch radikal“. Die Fed müsse entsprechende Risiken bewerten, um die Stabilität des Finanzwesens und der Wirtschaft zu sichern.