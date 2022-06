US-Ökonom im Interview „Bei Innovationen liegt ein stetiges, massives Marktversagen vor“

Berlin 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung, so hoch sollen die staatlichen Forschungsausgaben in Deutschland mindestens sein. Für den Ökonomen Benjamin F. Jones reicht die angepeilte Quote der Bundesregierung aber längst nicht.

„Der Staat investiert viel zu wenig in Innovationen, und zwar bei Weitem“, sagte Jones im Handelsblatt-Interview. Eine Quote von drei Prozent müsste man „locker verdoppeln“, fordert der Forscher von der Kellogg School of Management sowie der Northwestern University.

Jones ist aktuell einer der wichtigsten Köpfe der Innovationsökonomie. Insbesondere seine Studie zum Thema staatliche Forschungsausgaben, die er gemeinsam mit dem früheren US-Finanzminister Larry Summers erstellt hat, wird weltweit rezipiert. Das Ergebnis fasst Jones so zusammen: „Aus jedem Dollar, der in Forschung und Entwicklung gesteckt wird, kommen fünf Dollar an zusätzlicher Wirtschaftsleistung wieder heraus.“

Aktuell folgt Krise auf Krise, erst Pandemie, jetzt Ukrainekrieg. Welchen Stellenwert kann die Entwicklung von Innovationen aktuell in Unternehmen überhaupt noch haben?

Gerade in einer Krise müssen wir weiter an Innovationen arbeiten. Sie sichern unseren Lebensstandard, unseren Fortschritt und unsere Gesundheit. Die Pandemie war der ultimative Beweis für die Kraft von Innovationen, vor allem beim Impfstoff. Ohne wären wir in einer deutlich schlechteren Situation, natürlich mit Blick auf unsere Gesundheit, aber eben auch, was die wirtschaftliche Lage betrifft.

Das Gesamtbild aber ist ein anderes. In Deutschland etwa wollen so wenige Unternehmen in Innovationen investieren wie seit 2003 nicht mehr, unter anderem aufgrund der Last der hohen Energiepreise.

Kurzfristig mag das so sein. Aber schon die hohen Energiepreise sind doch Antreiber für Innovationen. Wenn Öl und Gas teuer sind, wird umso mehr in grüne Technologien investiert. Bei Preissteigerungen in der Vergangenheit hat das einen enormen Push gegeben, und das wird jetzt wieder so sein. Auch in Deutschland.

Wer ist aus Ihrer Sicht hauptverantwortlich für Innovationen, der Staat oder die private Wirtschaft?

Beide. Märkte haben viele Vorteile bei der Frage, wo Innovationen entstehen können und wer sie umsetzen kann. Das ist aber kein Plädoyer für komplett freie Märkte. Denn auf der anderen Seite liegt bei Innovationen ein stetiges, massives Marktversagen vor. Deswegen braucht es staatliche Eingriffe in diesem Bereich extrem dringend.

Das müssen Sie erklären.

In der Regel muss der Staat eingreifen, wenn im freien Markt von etwas zu viel entsteht, wodurch der gesamtgesellschaftliche Wohlstand gemindert wird. Bestes Beispiel ist der Ausstoß von klimaschädlichem CO2. Bei Innovationen ist es genau andersherum. Wenn eine Person einen Lichtschalter betätigt, ist er oder sie nicht der einzige, der dann sehen kann. Alle anderen Personen in dem Raum profitieren auch. Bei Innovationen ist das genauso: Wenn jemand etwas erfindet, profitieren viel mehr Personen von der Innovation als der Erfinder allein. Es werden nicht genügend Innovationen im Markt entwickelt, weil der Erfinder nur mit seinem eigenen Gewinn kalkuliert. Wir müssen uns also fragen: Wie gelingt es uns, dass möglichst viele Leute Lichter anmachen?

Benjamin F. Jones Wirtschaftswissenschaftler und Regierungsberater Der US-Ökonom Benjamin F. Jones begann seine Karriere in der Luft- und Raumfahrttechnik an der Princeton University. Im Anschluss studierte er Wirtschaftswissenschaften. Von 1997 bis 1998 arbeitete Jones als Sonderassistent des ehemaligen US-Finanzministers Lawrence Summers. Jones promovierte 2003 in Ökonomie am Massachusetts Institute of Technology und studierte bei den Doktorvätern Daron Acemoglu, Abhijit Banerjee und Sendhil Mullainathan. Innovationsforscher Schon zu Beginn seiner Karriere konzentrierte sich Jones' Forschung auf Innovationen. 2005 erregte er mit einem Artikel über die „Last des Wissens“ größere Aufmerksamkeit. Er analysierte, was passiert, wenn der Fortschritt bei wissenschaftlichen und technologischen Erkenntnissen den nachfolgenden Generationen eine zunehmende Bildungslast auferlegt. Seine Studie zu staatlichen Forschungsausgaben, die er gemeinsam mit dem ehemaligen US-Finanzminister Summers erstellt hat, wird weltweit rezipiert.

Wie gelingt das? Reicht der einfache Weg, dass die Regierung sich eine Quote für staatliche Forschungsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung gibt? Die deutsche Bundesregierung gibt hier 3,5 Prozent vor.

Die Evidenz ist über die Volkswirtschaften hinweg eindeutig, gerade in entwickelten wie den USA und Deutschland: Der Staat investiert viel zu wenig in Innovationen, und zwar bei Weitem. Die Quote von 3,5 Prozent müssten wir locker verdoppeln. Aus jedem Dollar, der in Forschung und Entwicklung gesteckt wird, kommen fünf Dollar an zusätzlicher Wirtschaftsleistung wieder heraus.

Dieses Ergebnis hatten Sie in einer aufsehenerregenden Studie mit Larry Summers hervorgebracht. Wie haben Sie das berechnet?

Wir haben eine neue Methode für den sozialen Nutzen von Innovationen entwickelt. Generell ist es nicht leicht, das zu berechnen. Was ist zum Beispiel der soziale Nutzen des Internets? Das lässt sich kaum messen. Und viele Innovationsversuche scheitern. Es reicht also nicht, sich Einzelfälle anzuschauen, um ein allgemeines Bild zu erhalten. Wir haben also das Verhältnis von Ausgaben für Forschung und Entwicklung zur wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt berechnet, um sowohl die erfolgreichen als auch die gescheiterten Forschungen einzubeziehen.

In welcher Form muss der Staat vermehrt investieren?

Es braucht ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Steuererleichterungen für Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft sind äußerst wirksam. Und man muss auch die Grundlagenforschung – den wissenschaftlichen Fortschritt – unterstützen. Aber es braucht auch die richtigen Rahmenbedingungen, zum Beispiel zum Schutz des Wettbewerbs auf den Märkten.

Ihre Berechnungen beziehen sich auf die USA. Inwieweit ist das auf Deutschland überhaupt übertragbar?

Gleich auf zwei Ebenen. Einerseits profitieren nicht nur die Menschen in einem Land von Innovationen, die dort entstanden sind. Das heißt, der soziale Nutzen dürfte noch größer sein, als wir berechnet haben. Und auch die Rechnung an sich ist übertragbar. Die Logik von Innovationen, einer macht das Licht an, und viele sind erleuchtet, das funktioniert auf der ganzen Welt.

In Deutschland haben wir immer wieder das Problem, dass Innovationen an Bürokratie scheitern, nicht am Geld. Ist das nicht viel mehr das Problem?

Ja, das kann ein Problem sein. Und es kann eng mit der Finanzierung zusammenhängen. Die Bürokratie ist oft hoch, weil die Sorge vorherrscht, Geld zu verbrennen, also in Projekte zu investieren, die scheitern. Aber Innovationen sind grundsätzlich unsicher. Wenn es bei Innovationen kein Scheitern gibt, versucht man nicht wirklich, innovativ zu sein, und Bürokratie, die zu Konservativismus führt, ist problematisch. Die Budgets sollten aufgestockt werden, und wir müssen uns von dem Ansatz verabschieden, Geld nur in Projekte zu investieren, die mit Sicherheit funktionieren werden. Wenn wir akzeptieren, dass Projekte scheitern können, wird auch die Bürokratie erheblich reduziert.

