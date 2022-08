US-Politikerin Pelosi in Taiwan erwartet – China lässt Militär üben, Russland erklärt Solidarität mit Peking

Peking hat immer wieder vor der Reise gewarnt. Die Präsidentin des US-Repräsentantenhauses wäre die ranghöchste Politikerin, die Taiwan seit 25 Jahren besucht.

Offiziell bestätigt wurde ein Besuch Pelosis in Taiwan bisher nicht. (Foto: Reuters) Nancy Pelosi

Teipeh In den Spannungen um Taiwan wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh am Dienstag in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht.

Die Spitzenpolitikerin würde sich mit der unangekündigten Visite in Taipeh über eindringliche Warnungen aus Peking hinwegsetzen, in denen auch mögliche militärische Gegenmaßnahmen angedeutet wurden.

Ein taiwanischer Abgeordneter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in Taipeh verschiedene Presseberichte in den USA und Taiwan, dass Pelosi im Rahmen ihrer Asienreise möglicherweise am Dienstagabend Ortszeit aus Malaysia kommend in Taipeh eintreffen werde. Am Mittwoch könnte es ein Treffen mit Präsidentin Tsai Ingwen geben.

Der Reiseplan ist nach US-Medienberichten allerdings in Bewegung, während das Pentagon alle Schritte der chinesischen Seite beobachte und „rund um die Uhr" daran arbeite, die Sicherheit der Nummer Drei in den USA zu gewährleisten, wie es hieß.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Gezielte Eskalation Pekings befürchtet Der China-Experte Taylor Fravel, Direktor des Programms für Sicherheitsstudien am Massachusetts Institute of Technology, erwartet keinen direkten Konflikt, wohl aber eine gezielte Eskalation seitens Peking. „Die Antwort wird mit ziemlicher Sicherheit eine militärische Komponente beinhalten, höchstwahrscheinlich mit einer Machtdemonstration“, warnt er. Dabei könnte es sich um Schießübungen handeln wie vorige Woche bei einem Manöver vor der Küste der Provinz Fujian, die Taiwan gegenüberliegt. Denkbar ist für ihn auch eine deutlich stärkere militärische Präsenz des chinesischen Militärs in der Straße von Taiwan, durch die auch wichtige Schifffahrtslinien nach Japan und Südkorea führen. Dabei schließt er nicht aus, dass das chinesische Militär auch über die Mittellinie zwischen der Insel und dem Festland fliegen, die die inoffizielle Grenze der Einflusssphären darstellt, oder Raketentests wie 1996. Zusätzlich rechnet Fravel auch mit wirtschaftlichen und diplomatischen Strafaktionen, „die sich wahrscheinlich hauptsächlich gegen Taiwan richten“. Denn besonders wirtschaftlich hängt Taiwan stark vom Riesenmarkt im Reich der Mitte ab. Rund 60 Prozent der taiwanischen Exporte gehen in die Volksrepublik China. Eine Gegenreaktionen Pekings könnte „sich über Tage, wenn nicht Wochen erstrecken, aber wahrscheinlich nach Pelosis Abreise aus Taiwan beginnen würden,“ erwartet Fravel. Sein Fazit: „Das Ziel wird sein, die Entschlossenheit zu unterstreichen, ohne eine Eskalation auszulösen.“ Der Militärexperte warnt jedoch, dass die Betonung der militärischen Komponente das Risiko erhöht, dass die angespannte Lage aus Versehen oder durch Missverständnisse weiter eskaliert. Denn auch die US-Marine hat zur Absicherung von Pelosis Reise und als Zeichen an China ihre Präsenz in der Region deutlich erhöht. China hält offenbar Militärübung ab Unmittelbar vor einer erwarteten Reise Pelosis lässt China Insidern zufolge die Muskeln spielen. Mehrere chinesische Kampfflugzeuge seien am Dienstagmorgen nahe der Grenzlinie in der sensiblen Taiwanstraße gesichtet worden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Auch patrouillierten mehrere chinesische Kriegsschiffe seit Montag in der Nähe der inoffiziellen Pufferzone in der Meerenge. Sowohl die chinesischen Kriegsschiffe als auch die Flugzeuge hätten die Mittellinie der Wasserstraße berührt. Das Manöver sei ungewöhnlich und „sehr provokativ“. Taiwan habe Flugzeuge entsandt, um die Situation zu überwachen. Das taiwanesische Verteidigungsministerium reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Taiwan bereitet sich schon lange auf einen möglichen chinesischen Angriff vor. (Foto: Reuters) Taiwanesische Soldaten bei einer Militärübung Zuvor hatte das taiwanesische Verteidigungsministerium die Gefechtsbereitschaft von Dienstagmorgen bis Donnerstagmittag hochgesetzt, wie die offizielle zentrale Nachrichtenagentur der Insel unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtete. Am Dienstag schaltete sich auch der Kreml in den Konflikt ein und erklärte seine Solidarität mit China. „Alles im Zusammenhang mit dieser Tour und dem möglichen Besuch in Taiwan trägt natürlich eine höchst provokative Note“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge in Moskau. „Wir wollen noch einmal betonen, dass wir hier absolut solidarisch mit China sind.“ Sollte Pelosi tatsächlich nach Taiwan reisen, werde die US-Spitzenpolitikerin werde in Taipeh voraussichtlich auch mit dem Vizepräsidenten des Parlaments, Tsai Chi-chang, und Abgeordneten des Legislativrates zusammentreffen, berichtete der taiwanische Parlamentarier der dpa. Parlamentschef You Shyi-kun sei verhindert, weil er nach einer Auslandsreise in Quarantäne sei. Der Besuch der Demokratin wäre der ranghöchste Besuch aus den USA in Taiwan seit der Visite ihres einstigen republikanischen Amtsvorgängers Newt Gingrich 1997. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat am vergangenen Donnerstag vor dem Besuch gewarnt: „Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen.“ Aus Sicht der chinesischen Führung gehört Taiwan zur Volksrepublik, obwohl es schon vor deren Gründung 1949 eigenständig regiert war. Die 23 Millionen Einwohner zählende Insel versteht sich auch schon lange als unabhängig. Unter Hinweis auf seine „Ein-China-Doktrin“ lehnt Peking aber offizielle Kontakte anderer Länder zur Regierung in Taipeh entschieden ab. Mehr: Ein Besuch von Nancy Pelosi in Taipeh hätte geringen politischen Nutzen, birgt aber umso größere Risiken. Das Eskalationspotenzial wird unterschätzt.