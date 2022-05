US-Präsident Joe Biden wirbt bei Lockheed Martin für den Ukraine-Einsatz – und um Wähler

Joe Biden besucht eine Waffenfabrik in Alabama, Nancy Pelosi reist nach Kiew. Mit ihren Auftritten wollen sie die Amerikaner überzeugen, dass die Milliardenausgaben auch in deren Interesse sind.

In der Fabrik in Troy, Alabama schaut Biden (l.) sich die Produktion von Panzerabwehrraketen an. (Foto: Reuters) US-Präsident Joe Biden besucht eine Lockheed Martin Fabrik

New York Die Blaskapelle spielt Marschmusik in der Lockheed-Martin-Fabrik, als Joe Biden zwischen „Made in America“-Fahnen mit US-Wappen an ihr vorbei auf die Bühne schreitet. Hinter ihm zieren mehrere Javeline-Panzerabwehrlenkwaffen die Bühne, die die Arbeiter hier in Alabama herstellen.

Der US-Präsident ist nach Troy in dem südlichen Staat Alabama gereist, um seine Ukraine-Politik und die Sicherung von US-Arbeitsplätzen zu feiern.

„Danke! Ihr macht einen Unterschied in dem Leben der Menschen“, ruft er den Angestellten zu und berichtet von Ukrainern, die ihre Neugeborenen nach den Abwehrraketen benennen, die den Russen so großen Schaden zugefügt haben. „Wir liefern der Ukraine 5500 Javelines“, sagt er. Und nebenher „sichern wir gut bezahlte Jobs hier in Amerika“, fügt er hinzu.