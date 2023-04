 US-Präsidentschaftswahl: Joe Biden will 2024 ein zweites Mal antreten

Washington US-Präsident Joe Biden bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Er wolle bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 erneut als Kandidat für die Demokratische Partei antreten, teilte der 80-Jährige am Dienstag in einem dreiminütigen Video mit. Er gab damit den offiziellen Startschuss für seine Wiederwahl-Kampagne.

Jede Generation habe einen Moment, in dem sie für die Demokratie und die Freiheit einstehen müsse. „Ich glaube, dies ist unserer“, schrieb Biden. „Deshalb kandidiere ich für die Wiederwahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten.“

Er verwies darauf, dass er vor genau vier Jahren in seiner damaligen Mitteilung, sich um das Präsidentenamt bei der Wahl 2020 zu bewerben, versprochen habe, die „Seele der Nation“ zu heilen. „Ich sagte, wir befinden uns in einem Kampf um die Seele von Amerika, und wir tun das noch immer“, sagte Biden. Daher bittet er die Wählerinnen und Wähler, ihm mehr Zeit zu geben. „Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen.“

Bei der Wahl 2024 wäre Biden 81 Jahre alt, beim Start in eine zweite Amtszeit 82, am Ende dann 86. Angesichts seines Alters gibt es allerdings selbst in Bidens eigener Partei Vorbehalte, ob er der beste Kandidat ist. Fast zwei Drittel der US-Bürger wünschen sich eine Altersobergrenze für Präsidenten, brachte eine Umfrage der University of Massachusetts hervor.

Biden kokettiert gerne damit, dass er der älteste US-Präsident aller Zeiten ist. „Ich weiß, dass ich nicht so aussehe, aber ich mache den Job schon seit ein paar Jahren“, sagte er vor einigen Wochen.

Siebenfacher Großvater im Weißen Haus

Nach seinem Sieg 2020 war die Lesart vieler Beobachter, dass Biden allein wegen seines Alters wohl nur eine Amtszeit absolvieren würde. Danach wäre der Weg frei für eine Kandidatur von Vizepräsidentin Kamala Harris, so die Spekulationen. Doch zuletzt hatte Biden immer wieder betont, dass er sich eine zweite Amtszeit vorstellen könne.

Bei den Kongresswahlen im vergangenen Herbst schnitten Bidens Demokraten deutlich besser ab als erwartet, unter anderem durch die Mobilisierung jüngerer Generationen. Sein Leibarzt hatte dem Präsidenten im Februar eine „robuste Gesundheit“ bescheinigt.

Der siebenfache Großvater ist seit Jahrzehnten im politischen Geschäft. Mehr als 35 Jahre lang saß er im Senat. Von 2009 bis 2017 war er Stellvertreter des damaligen US-Präsidenten Barack Obama, bevor er vier Jahre später selbst auf das höchste Amt in den Vereinigten Staaten aufrückte.

Die Zeit bis zu den Wahlen im November 2024 dürfte für Biden äußerst herausfordernd werden: Die Republikaner, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten, treiben Biden vor sich her. Sie wollen im Gegenzug für ihre Kooperation bei der Anhebung der Schuldengrenze Einschnitte bei Sozialausgaben erzwingen. Einigen sich die beiden Seiten nicht, droht erneut eine Blockade der Staatsausgaben.

Außerdem ermitteln die Republikaner gegen Biden in einer Dokumentenaffäre und gegen seinen Sohn Hunter Biden, sie untersuchen dessen frühere Geschäftsbeziehungen mit der Ukraine.

Womöglich treten die beiden erneut bei einer Präsidentschaftswahl gegeneinander an. (Foto: dpa) Donald Trump und Joe Biden im Oktober 2020

Bei den Demokraten dürfte Biden als Amtsinhaber kaum ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Um am Ende tatsächlich als der offizielle Kandidat seiner Partei ins Rennen zu gehen, muss Biden in parteiinternen Vorwahlen bestätigt werden.

Dann tritt er womöglich erneut gegen Donald Trump an. Der 76-Jährige hatte seine Präsidentschaftsbewerbung bereits im vergangenen November offiziell verkündet. Bei den Republikanern wird ein breites Bewerberfeld erwartet. In Umfragen liegt Trump im Feld anderer potenzieller Anwärter seiner Partei weit vorne – trotz aller Skandale der Vergangenheit.

