US-Präsidentschaftswahlen 2024 „Macht Euch bereit“: Trump schürt Spekulation über erneute Kandidatur – Bekanntgabe am 14. November?

Der Ex-US-Präsident hat zuletzt immer wieder Gerüchte über sein erneutes Antreten befeuert. Nun könnte es ernst werden – obwohl Trump in Umfragen schlecht abschneidet.

Zur Unterstützung der Republikaner tourt Trump bereits wieder durch die USA. (Foto: dpa) Donald Trump

Washington Donald Trump lässt kaum noch Zweifel offen, dass er bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 erneut als Kandidat antritt. „Um unser Land erfolgreich, sicher und glorreich zu machen, werde ich es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wieder tun“, sagte der 76-jährige Ex-Präsident am Donnerstag auf einer Wahlkampfveranstaltung. „Macht euch bereit. Das ist alles, was ich euch sage. Sehr bald. Seid bereit.“

Das Nachrichtenportal Axios meldete am Freitag, im inneren Zirkel von Trumps Team werde eine Kandidatur-Bekanntgabe am 14. November diskutiert – also knapp eine Woche nach den Kongresswahlen. Der Republikaner sei sich bei dem Datum aber noch nicht sicher, weshalb dieses noch nicht feststehe, hieß es in dem Bericht, der sich auf drei in die Gespräche eingeweihte Personen berief.

Trump hatte die Wahl 2020 nach nur einer Amtszeit gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden verloren. Bis heute wiederholt er aber die unbewiesene Behauptung, seine Niederlage sei nur wegen Wahlbetrugs zustande gekommen.