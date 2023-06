 US-Präsidentschaftswahlkampf: Acht gegen Trump – das Speed-Dating der Republikaner

Der Präsidentschafts-Vorwahlkampf der US-Republikaner hat begonnen. In Iowa buhlen die Bewerber beim „Roast and Ride“-Event um jede Stimme – und versuchen, die Übermacht von Donald Trump zu brechen.

Des Moines Ron DeSantis schiebt sich durch die Menge und hält seinen Sohn auf dem Arm. Eine ältere Dame wuschelt dem Jungen durchs Haar, der vierjährige Mason lässt es geschehen. Im Präsidentschaftswahlkampf der USA ist das Kind nicht nur ein Kind, sondern Teil der Kampagne seines Vaters.

DeSantis' wichtigste Verbündete aber ist seine Ehefrau Casey, die ihn fast überall hin begleitet, wie auch an diesem Wochenende in den Vorwahl-Bundesstaat Iowa. Ein paar Meter weiter schüttelt die frühere Fernsehmoderatorin einer Gruppe Bauern die Hände.

„Where woke goes to die“, steht auf dem Rücken ihrer Lederjacke, verziert mit einem Alligator. In Florida, wo DeSantis als Gouverneur regiert, stirbt der Wokismus schon jetzt, soll der Spruch bedeuten – und als nächstes stirbt er in ganz Amerika. „Weg mit linkem Identitäts- und Genderwahnsinn“, ruft Ron DeSantis wenig später auf der Bühne, vor einer Wand aus Heuballen und unter Applaus.

