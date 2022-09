US-Repräsentantenhaus Sarah Palin scheitert mit ihrem Comeback in Alaska

Die einstige „Tea-Party-Ikone“ unterliegt in einer Sonderwahl ihrer Gegenkandidatin. Mit Mary Peltola wird erstmals eine Eingeborene Alaskas den Bundesstaat in Washington vertreten.

In Alaska verlor die ehemalige Vizepräsidentschafts-Kandidatin die Sonderwahl nach dem Tod des verstorbenen Republikaners Don Young. (Foto: AP) Sarah Palin

New York Die ehemalige Gouverneurin von Alaska und Vizepräsidentschafts-Kandidatin Sarah Palin ist trotz Unterstützung von Donald Trump bei ihrem politischen Comeback-Versuch diese Woche gescheitert. Nach dem Tod des verstorbenen Republikaners Don Young war die 58-Jährige am Donnerstag in einer Sonderwahl angetreten, um den einzigen Sitz Alaskas im Repräsentantenhaus die letzten Monate der Legislatur zu übernehmen.

Doch statt Palin siegte überraschend die Demokratin Mary Peltola. Mit der 49-Jährigen wird zum ersten Mal eine Frau und eine Eingeborene Alaskas den Bundesstaat in Washington vertreten und zum ersten Mal seit 1973 eine Demokratin. Peltola gilt als politisch moderat, versteht sich gut mit Palin, hat aber bei Themen wie Abtreibung und Umweltschutz andere Ansichten.

Beide Frauen werden auch für die Zwischenwahlen im November antreten. Bei den sogenannten „Midterms“ wählen die Amerikaner das gesamte Repräsentantenhaus neu und ein Drittel des Senats. Die Wahl gilt als äußerst knapp.