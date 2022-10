US-Staatsanwälte Russen nutzten deutsches Unternehmen für Technologie-Schmuggel im Ukraine-Krieg

In Deutschland wurde ein russischer Unternehmer festgenommen. US-Behörden werfen ihm vor, mit Hilfe seiner deutschen Firma US-Militärtechnologie in den Ukraine-Krieg geliefert zu haben.

Gegen fünf Russen wird in den USA wegen des Verstoßes gegen Sanktionen verhandelt. (Foto: AP) Justizministerium

Washington Das US-Justizministerium hat nach eigenen Angaben ein Netzwerk ausgehoben, das Russland für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Militärtechnologie von amerikanischen Unternehmen versorgt haben soll.

Verwickelt sei auch ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Hamburg, das die mutmaßlichen Täter als Vorwand für ihre illegalen Operationen nutzten. Ein Teil der nach Russland gelieferten Ausrüstung sei auf Schlachtfeldern in der Ukraine entdeckt worden, teilte das Ministerium in Washington am Mittwoch mit.

Bei fünf Männern, deren Fälle in New York verhandelt werden, handelt es sich um russische Staatsbürger. Einer von ihnen ist Juri Orechow, Geschäftsführer der Firma Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, die unter dem Kürzel NDA im deutschen Handelsregister geführt wird. Orechow war am Montag in Deutschland festgenommen worden.