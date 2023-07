US-Streitkräfte US-Senator blockiert Ernennung von erster Navy-Kommandeurin

Das US-Militär unterstützt Soldatinnen bei Abtreibungen. Aus Protest dagegen verhindert ein republikanischer Senator Hunderte Neubesetzungen im Pentagon.

Franchettis vorgesehener Posten ist der prominenteste, der wegen Senator Tommy Tubervilles Blockade unbesetzt bleibt. (Foto: AP) Lisa Franchetti

Washington Sollte sie auf ihrem Posten bestätigt werden, wäre Lisa Franchetti die erste Frau an der Spitze der amerikanischen Navy. Doch wenn die Viersterneoffizierin im August ihr neues Büro bezieht, wird ihr Titel nur „Interims-Admiralstabschefin der US-Marine“ lauten, denn bislang wartet sie vergeblich auf eine offizielle Ernennung durch den US-Kongress.

Formal muss Franchettis Posten, wie alle leitenden Funktionen im Pentagon und in anderen US-Ministerien, vom Senat abgesegnet werden. Normalerweise ist das ein Routineprozess in der Kongresskammer. Doch der republikanische Senator Tommy Tuberville hat ihn in ein Politikum verwandelt.

Aus Protest gegen die neuen Abtreibungsrichtlinien der amerikanischen Streitkräfte blockiert er inzwischen 270 Posten des Verteidigungsministeriums. Bis Jahresende, schätzen Experten in Washington, könnte die Zahl auf 650 anwachsen, sollte Tuberville sich nicht bewegen.