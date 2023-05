Donald Trumps härtester Konkurrent verbrüdert sich für seinen Einstieg ins Präsidentschafts-Rennen mit Elon Musk. Beide gehen damit ein hohes Risiko ein.

Der Republikaner ist der einzige aus seiner Partei, der in Umfragen nahe an Trump heranrückt. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Der Gouverneur von Florida DeSantis hält eine Rede

Washington Nichts an dem Kampagnenstart von Ron DeSantis ist konventionell. Der prominente US-Republikaner will an diesem Mittwochabend seine Kandidatur für die US-Präsidentschaft bekannt geben, in einem Twitter-Livestream mit Elon Musk. Der Gouverneur des Bundesstaates Florida reichte am Mittwoch die erforderlichen Unterlagen bei der Bundeswahlkommission ein. Die Zeitung „Washington Post“ bestätigte die Bewerbung unter Berufung auf eine Sprecherin des 44-Jährigen.

DeSantis und Milliardär Musk gehen nun eine politische PR-Allianz ein, die es in dieser Form noch nicht gab. Der Politiker bricht gleich mit mehreren inoffiziellen Regeln des US-Wahlkampfs: Er holt sich die Unterstützung von einem der reichsten, aber auch umstrittensten Entrepreneuren der Welt. Musk will seinen CEO-Posten bei Twitter demnächst abgeben, hat aber mit Tesla und SpaceX zwei innovative und milliardenschwere Unternehmen etabliert.

