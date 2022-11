 US-Wahl: Midterms in den USA – Alle Fakten im Überblick

Die Halbzeitwahlen in den USA am 8. November vermitteln den Eindruck, es gehe ums Ganze – und das ist nicht ganz falsch. Warum diese Wahlen so wichtig sind und was überhaupt gewählt wird: die wichtigsten Fakten im Überblick.

Präsident Joe Biden betritt das Podium am Onondaga Community College am 27. Oktober 2022 in Syracuse, N.Y. (Foto: AP) Wahlkampf

Düsseldorf Kurz vor den Midterms am 8. November hat US-Präsident Joe Biden ein Recht auf Abtreibung per Gesetz in Aussicht gestellt. Erfolgschancen: eher keine. „Das ist reiner Wahlkampf, das wird keine Mehrheit bekommen“, sagt Johannes Thimm, stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Das emotionale Thema spaltet die politischen Lager in den USA. Im Sommer, als der oberste Gerichtshof das bestehende Recht auf Abtreibung gekippt hatte, konnten Bidens Demokraten mit ihrer Haltung pro Abtreibungsrecht noch punkten, in Umfragen lagen sie damals vor den Republikanern. Doch Inflation, Energiekrise und vor allen Dingen hohe Benzinpreise haben den Vorsprung aufgefressen.

Demokraten oder Republikaner – inzwischen sind die großen Parteien in vielen Positionen so weit voneinander entfernt, dass je Wahlausgang fundamental unterschiedliche Rechte und Lebenswirklichkeiten die US-Bürger erwarten. Doch was genau sind die Midterms, und was wird dabei entschieden? Die wichtigsten Fakten im Überblick.