 US-Wahlen: Nancy Pelosi tritt 2024 zur Wiederwahl an

Die 83-jährige Demokratin gehört schon heute zu den ältesten Abgeordneten im Kongress. Das hohe Alter vieler US-Spitzenpolitiker wird im Wahlkampf kontrovers diskutiert.

Die frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses gehört zu den prominentesten demokratischen Politikern. (Foto: dpa) Nancy Pelosi

Washington Die prominente US-Demokratin, Nancy Pelosi, will bei der nächsten Wahl 2024 erneut für einen Sitz im Kongress antreten. Das kündigte die frühere Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses am Freitag auf der Plattform X an. Pelosi gehört bereits jetzt zu den ältesten Abgeordneten in der Parlamentskammer.

Bei der Wahl im November 2024 wird sie 84 Jahre alt sein, am Ende einer weiteren zweijährigen Mandatszeit dann 86. Das hohe Alter vieler prominenter US-Politiker ist immer wieder ein Thema in den Vereinigten Staaten – nicht zuletzt, weil mit Joe Biden derzeit der älteste US-Präsident aller Zeiten im Amt ist.

Auch Biden will im kommenden Jahr für eine Wiederwahl antreten. Präsidenten werden anders als Abgeordnete im Repräsentantenhaus für vier Jahre gewählt. Bei der Wahl im November 2024 wird Biden 81 Jahre alt sein, am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86.

Pelosi war als erste Frau in der US-Geschichte auf den Posten der mächtigen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses aufgerückt – von 2007 bis 2011 und später noch einmal von 2019 bis 2023. Mit dem Wechsel der Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus hatte sich Pelosi im Januar aus der Führung ihrer Fraktion zurückgezogen. Sie ist aber weiter eine einflussreiche Stimme bei den US-Demokraten.