 US-Wahlkampf: Anklage, Festnahme, Kandidatur: Die wichtigsten Antworten zum Verfahren gegen Donald Trump

Laut US-Medien steht eine Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten unmittelbar bevor. Wie realistisch ist ein Prozess und welche Folgen hätte er? Ein Überblick.

Der ehemalige US-Präsident könnte bald in New York angeklagt werden. (Foto: Reuters) Donald Trump

Washington Alle Augen sind in dieser Woche auf New York City gerichtet, wo eine Grand Jury im Zusammenhang mit einem Strafverfahren Donald Trump anklagen könnte. Der ehemalige US-Präsident hatte in der vergangenen Woche selbst angekündigt, dass darauf eine Festnahme folgen könnte. US-Medien wie dem Sender CNBC zufolge stehe eine Anklage unmittelbar bevor.

Trump wäre damit der erste Ex-Präsident in der Geschichte der USA, der sich strafrechtlich verantworten muss. Während ihrer Amtszeiten sind US-Präsidenten durch Immunität davor geschützt.

In dem Verfahren geht es um Schweigegeld-Zahlungen aus dem Jahr 2016 an zwei frühere mutmaßliche Geliebte Trumps. Trumps Wahlkampagne scheint entschlossen, die drohende Anklage in ein öffentlichkeitswirksames Spektakel umzumünzen. Der frühere Präsident will auf dem Ticket der Republikaner erneut ins Weiße Haus einziehen, 2024 sind in den USA Präsidentschaftswahlen.

Welche Folgen hätte eine Anklage und eine mögliche Verhaftung? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wird Trump angeklagt?

