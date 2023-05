 US-Wahlkampf: DeSantis steigt ins Rennen ums Weiße Haus ein – mit Hilfe von Elon Musk

Am Mittwoch will der Trump-Konkurrent ins Rennen ums Weiße Haus einsteigen. Für seinen Kampagnenstart wählt er ein ungewöhnliches Format: Einen Twitter-Stream mit Elon Musk.

Der 44-jährige konservative Hardliner gilt als aussichtsreicher Anwärter der Republikaner für die Präsidentschaft. (Foto: Reuters) Ron DeSantis

Washington Der prominente Republikaner Ron DeSantis will am Mittwochabend seine Kandidatur für die US-Präsidentschaft bekannt geben. Das melden amerikanische Medien wie die New York Times.

DeSantis ist Gouverneur des US-Bundesstaates Florida und wurde unter anderem wegen seines Feldzugs gegen den Disney-Konzern auch außerhalb der USA bekannt.

Den Berichten zufolge will DeSantis seine Präsidentschaftspläne beim Kurznachrichtendienst Twitter verkünden. Bei einer dort ausgestrahlten Unterhaltung mit Twitter-Chef Elon Musk soll der 44-Jährige offiziell ins Rennen einsteigen hieß es.

Das Format ist ungewöhnlich, üblicherweise beginnen Präsidentschaftsbewerber ihre Kampagnen mit einer Videobotschaft oder einem Live-Auftritt vor Publikum.

Die Veranstaltung soll um 18.00 Uhr auf Twitter Spaces beginnen, einer Plattform für Audio-Chats. Moderiert wird sie von David Sacks, einem Tech-Unternehmer, der ein Vertrauter von Musk und ein Unterstützer von DeSantis ist. Anschließend will DeSantis beim TV-Sender Fox News auftreten.

Das gab es in den USA noch nie