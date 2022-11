Kandidaten, die das Wahlsystem nicht anerkennen, und Parteigänger, die Gewalt androhen: Die USA stehen vor schwierigen Zwischenwahlen. Reise durch ein Land am Rande des Kontrollverlusts.

Trumps langer Schatten auf die US-Demokratie: Präsident Joe Biden (l.) blickt sorgenvoll auf die nahenden Zwischenwahlen. (Foto: AP [M]) Aktueller und Ex-US-Präsident

Washington, Atlanta Auf den ersten Blick ist Mary eine Frau ohne Sorgen, ihr Lachen übertönt die wummernden Bässe in einer Mehrzweckhalle in Atlanta. Die Schwarze Amerikanerin ist stolz und herzlich, ihr Lippenstift ist auf die knallroten Pailletten ihrer Hose abgestimmt. Auf einer Wahlkampfveranstaltung der US-Demokraten steht Mary für das typische „Comfort Food“ des Südens an, ausgebackene Süßkartoffeln und Pommes, der Geruch der Fritteusen wabert über den Rängen.

Doch Mary hat Angst. „Es ist unerträglich“, sagt sie, „alles kann in der Wahlnacht passieren. Sie versuchen, uns zu unterdrücken, sie wollen die Wahlen sabotieren.“ Mit „sie“ meint Mary die US-Republikaner, auf deren Parteiticket bei den wichtigen Midterms am kommenden Dienstag mehr als 300 Kandidatinnen und Kandidaten antreten, die das demokratische Fundament der USA infrage stellen.

