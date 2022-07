US-Wahlkampf Donald Trump und Mike Pence: Ein Duell auf Distanz

New York Es ist ein Duell auf Distanz. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump und sein damaliger Vize Mike Pence werben um die Seele der Republikaner und positionieren sich parallel für eine mögliche Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024.

„USA! USA!“ ruft ihm das Publikum im Saal entgegen, als Trump zum Mikrofon schreitet. Er ist der Abschlussredner des zweitägigen Treffens des „America First Policy Institute“, das nach seinem Antritt 2017 gegründet wurde. „Es ist so schön, so viele bekannte Gesichter wiederzusehen“, freut sich der Ex-Präsident. Es ist Trumps erster öffentlicher Auftritt in Washington DC seit dem unrühmlichen Ende seiner Amtszeit, als er sich ins freiwillige Exil in Florida begeben hat.

Von dort aus reist er zwar derzeit für Wahlkampf-Rallys durchs ganze Land, um ihm nahestehende Kandidaten für die im November anstehenden Zwischen- und Gouverneurswahlen zu unterstützen. Aber die amerikanische Hauptstadt hat er bisher gemieden. In seiner Grundsatzrede vor seinem Thinktank rechnet er mit seinem Nachfolger ab: „Wir haben Amerika groß gemacht“, stellt er fest. „Aber jetzt wurde unser Land buchstäblich in die Knie gezwungen – und wer hätte gedacht, dass das passieren könnte.“

Inflation, Flüchtlingsströme, Kriminalität gefährdeten das Land seit seinem Abschied. Sein Hauptthema an diesem Abend: die innere Sicherheit. „Wir leben heute in einem anderen Land, weil es keinen Respekt mehr vor dem Gesetz gibt. Und es gibt keine Ordnung“, kritisiert er.

Mike Pence

Tatsächlich hat sich in Washington einiges verändert, seit Trump die amerikanische Hauptstadt verlassen hat. Nicht nur gibt es seit Mai kein Trump-Hotel mehr in der Stadt. Auch der Ex-Präsident selbst ist wegen möglicher Gesetzesverstöße ins Visier des Untersuchungsausschusses geraten, der die Ereignisse des 6. Januar 2021 aufarbeitet. Und der zeichnet ein Bild von Trump, der mehr als zwei Stunden lang keine Ordnungshüter kontaktierte, während bewaffnete Demonstranten in seinem Namen das Kapitol stürmten.

Doch das ist nicht das Recht und die Ordnung, die Trump in seiner Rede einfordert. In seinen Augen ist der Untersuchungsausschuss eine politische Hexenjagd. „Bei allem, was dieses korrupte Establishment mir antut, geht es darum, seine Macht und Kontrolle über das amerikanische Volk zu erhalten. Sie wollen euch in irgendeiner Form schaden. Sie wollen mir wirklich schaden, damit ich nicht mehr für euch arbeiten kann. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird.“ Trump beklagt vielmehr eine steigende Kriminalität in den Städten. „Unsere Straßen sind mit Spritzen gesäumt und mit Blut getränkt von unschuldigen Opfern“, beschreibt er die aktuelle Lage. „Unser Land befindet sich in einem kriminellen Zustand, wie wir ihn noch nie erlebt haben“, kritisiert er.

Seine Lösung: Er will die Zeltstädte der Obdachlosen in Gegenden außerhalb der Städte verlagern, Immigranten abschieben und er fordert die schnelle Todesstrafe für Drogenhändler. „Ich weiß, das klingt schrecklich“, sagt er. Alle Länder auf der Welt, die keine Drogenprobleme hätten, hätten solche drakonischen Strafen für Drogendealer, argumentiert er. Ob er selbst als Präsident kandidieren will, dazu äußert er sich nur vage: „Vielleicht müssen wir es einfach noch einmal machen“, sagt der 76-Jährige.

Auch Mike Pence hat die Kandidatur noch nicht öffentlich gemacht

Noch einmal machen will es auch Mike Pence, aber diesmal vielleicht als Präsident. Auch er hat seine Kandidatur noch nicht öffentlich gemacht. Aber auch er tourt derzeit durch das Land, aber nicht mehr auf dem Trump-Ticket. Erst am Freitag haben beide in Arizona auf Wahlkampf-Rallys parallel verschiedene Kandidaten unterstützt. Am Dienstag in Washington haben sie verschiedene Thinktanks besucht. Pence spricht nicht vor Trumps America First-Institut, sondern vor der konservativen Heritage Foundation. Er erwähnt Trump nicht direkt. Aber er ruft seine Zuhörer auf, nach vorne zu schauen und nicht zurück – nicht auf die angeblich gestohlenen Wahlen.

Das Verhältnis zwischen Trump und Pence ist derzeit präsenter denn je. Erst vor wenigen Tagen hat sich schließlich der Untersuchungsausschuss der Tatsache gewidmet, dass Trump am Tag des Sturms aufs Kapitol seinem Vize vorgeworfen hatte, ihn verraten zu haben, weil er das Wahlergebnis nicht anfechten wollte. Daraufhin hatten Demonstranten auf dem Weg zum Kapitol Sprechchöre mit „Hängt Pence“ skandiert. Zudem zeigte der Ausschuss Video- und Funkmitschnitte, wie Sicherheitskräfte Pence an einen sicheren Ort bringen und dabei nach eigenen Aussagen um ihr Leben fürchteten.

Pence wird bis heute von vielen Trump-Fans als Verräter gesehen und unterstützt vor allem etablierte, konservative Kandidaten. „Dies ist der Kampf um die Seele der republikanischen Partei in Arizona“, sagt Barrett Marson, ein republikanischer Stratege, gegenüber dem Nachrichtenportal „Politico“. In diesen Tagen ist es vor allem ein Duell – wenn auch auf Distanz.

