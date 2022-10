Vor den US-Kongresswahlen geben sich beide Parteien Schuld an politischer Gewalt. Behörden warnen vor Ausschreitungen – und der Twitter-Deal von Elon Musk euphorisiert Extremisten.

Angriff auf das Kapitol im Januar 2021: Vor den Midterm-Wahlen steigt die Sorge vor neuen Anschlägen auf die Demokratie in den USA. (Foto: AP) Washington

Washington Wo noch wenige Minuten zuvor die Beats von „Push it“ durch die Halle krachten, war es auf einen Schlag still. Barack Obama rief am Zehntausende Menschen auf, für „meinen guten Freund, Paul Pelosi“ zu beten. Der Ex-Präsident tourt in diesen Tagen durch die USA, um demokratische Anhänger vom Wählen zu überzeugen.

Bei seiner Auftaktkundgebung am Freitag in Atlanta zeigte er sich bestürzt über die Attacke auf den Ehemann von Nancy Pelosi, der mächtigen Demokratin und Sprecherin des Repräsentantenhauses. Politik werde „immer erregter, immer hitziger“, warnte Obama. Er gab sozialen Netzwerken eine Mitschuld, „den Plattformen, die Konflikte und Kontroversen oft profitabler finden als Fakten und Wahrheit“.

