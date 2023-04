Manche US-Demokraten hätten sich gewünscht, dass sich Biden mit einer anderen Nummer zwei um die Wiederwahl bewirbt. Aber er hält an Harris fest – und das könnte neue Impulse setzen.

Normalerweise sind Vizepräsidenten in Rennen um eine zweite Amtszeit wenig ausschlaggebend. (Foto: AP) Kamala Harris

Washington Sie war kraftvoll, kämpferisch, haute geradezu auf die Pauke. Sie inspirierte, und manchmal witzelte sie sogar. Wer einen kleinen Eindruck von dem erhalten wollte, was US-Vizepräsidentin Kamala Harris in den Wahlkampf 2024 einbringen könnte, sah es diese Woche bei einer Kundgebung in der Howard University zum Thema Abtreibungsrecht.

Nach zwei Jahren gescripteter und ungleichmäßiger Auftritte, die oft Demokraten missfielen und Republikaner erfreuten, scheint sie nach ihrer Afrika-Reise im März gelockerter, energievoller und stärker geneigt zu sein, etwas aus dem Stegreif zu sagen.

„Das ist die Vizepräsidentin, wie sie Amerika jetzt erstmals kennenlernen kann“, sagt Laphonza Butler, eine frühere Beraterin von Harris, mit Blick auf die nunmehr beginnende zweite Wahlkampagne an der Seite von Joe Biden.

