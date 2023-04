US-Wahlkampf US-Milliardär Peter Thiel will offenbar nicht mehr für den Wahlkampf spenden

San Francisco, New York Der Tech-Milliardär und langjährige Sponsor der Republikaner, Peter Thiel, will sich Insidern zufolge aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 heraushalten. Dies sagte er nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zwei ihm nahestehenden Personen.

Thiel ist demnach unzufrieden mit der Konzentration der Republikanischen Partei auf umstrittene Themen – etwa Abtreibung und die Beschränkung der Nutzung von Toiletten für Transgender-Schüler. Stattdessen sollte sie sich mehr darum kümmern, Innovationen im Land voranzutreiben und sich auf die wachsende Konkurrenz durch China konzentrieren. Thiel lehnte eine Anfrage von Reuters für ein Interview ab.

Auch vier politische Insider sagten Reuters, dass sich der frühere Unterstützer von Donald Trump aus der US-Politik zurückziehen wolle. Thiel, der sich mit seinem Engagement für konservative Anliegen von seinen Kollegen aus dem liberalen Silicon Valley abgesetzt hat, gilt als Anhänger des Libertarismus - einer politischen Philosophie, die die Bedeutung der individuellen Freiheiten herausstellt.

Erst im März hatte Thiel im Interview mit dem Handelsblatt gesagt, die politische Debatte „entferne sich immer mehr von der Lebensrealität der Menschen“, etwa der grassierenden Inflation. „Das Problem ist, dass wir über die eigentliche Herausforderung nicht mehr sprechen: wie wir nämlich Wohlstand und eine bessere Zukunft für die nächste Generation schaffen“, kritisierte Thiel.

Ein enger Vertrauter von Thiel berichtete dem Handelsblatt im März: „Peter überdenkt gerade viele politische Positionen.“ Thiel sagte jedoch auch, dass er den republikanischen Gouverneur von Kalifornien, Ron DeSantis, „jederzeit unterstützen“ würde, sollte dieser republikanischer Präsidentschaftskandidat werden und sollten die Demokraten Joe Biden zum Kandidaten machen. Der amtierende US-Präsident hatte am Dienstag seine erneute Kandidatur erklärt.

>> Lesen Sie hier: Peter Thiel im Handelsblatt-Interview

Der in Deutschland geborene Unternehmer hat ein Vermögen von schätzungsweise 4,2 Milliarden Dollar, nachdem er den Zahlungsdienstleister PayPal und die Tech-Firma Palantir mitbegründet und früh in Facebook investiert hat. Seit dem Jahr 2000 hat er rund 50 Millionen Dollar an politische Kandidaten und Kampagnen auf Landes- und Bundesebene gespendet, darunter an Trump.

Laut der gemeinnützigen Organisation OpenSecrets war er der zehntgrößte Einzelspender für eine der beiden Parteien bei den Zwischenwahlen zum Kongress im Jahr 2022.

Thiels Entscheidung unterstreicht Experten zufolge, dass der Rechtsruck der Republikaner einige prominente, unternehmerisch orientierte Spender verprellt. Mehrere Top-Spender zögern, DeSantis, zu unterstützen. Dieser könnte demnächst seine Kandidatur für das Weiße Haus ankündigen. Er hat kürzlich ein umstrittenes Gesetz unterzeichnet, das die meisten Abtreibungen nach sechs Wochen in Florida verbietet.

Thiel ist mit dem Geschäftsmann Matt Danzeisen verheiratet, mit dem er zwei kleine Kinder hat. Die Sorge um die Sicherheit seiner Familie habe Thiels Entscheidung, sich zurückzuziehen, ebenfalls beeinflusst, sagen Insider.

Mehr: Joe Biden hat sich seine zweite Chance verdient – Ein Kommentar