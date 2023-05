Präsident Joe Biden will mit dem größten Subventionsprogramm seit Jahrzehnten die US-Wirtschaft ankurbeln. Welche Folgen das für die EU hat und wie diese reagiert.

Das Biden-Programm setzt andere Wirtschaftsmächte unter Druck. Bidenomics

Joe Bidens Strategie geht auf: Wenige Monate nachdem milliardenschwere Subventionsprogramme beschlossen wurden, fließen massive Investitionen in die USA.

Der US-Präsident will so Chinas Einfluss zurückdrängen und sich seine Wiederwahl sichern.

Zum Kollateralschaden werden die Verbündeten in Europa, denen die Abwanderung ganzer Branchen droht. Brüssel sucht fieberhaft nach einer Antwort auf die amerikanische Renaissance.

Die Zukunft der USA passt in eine 16.000 Quadratmeter große Ausstellungshalle. Die 50 US-Bundesstaaten präsentieren sich im Gaylord Convention Center, einem Kongresszentrum am Rande Washingtons, von ihrer besten Seite – mit dem Ziel, so viele Investoren wie möglich anzulocken.

