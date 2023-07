USA Ausgerechnet erneuerbare Energien retten den Öl-Staat Texas vor dem Hitzekollaps

Der US-Bundesstaat steht vor einem Dilemma: Klimaanlagen schützen vor den ständigen Hitzewellen, gleichzeitig belasten sie das Stromnetz enorm. Wind- und Solarkraft könnten das Problem lösen.

Energiegewinnung in Texas

New York In Austin kletterten die Temperaturen jüngst auf Werte von mehr als 42, in Corpus Christi sogar auf 50 Grad Celsius. Im US-Bundesstaat Texas jagt ein Hitzerekord den nächsten. Wann kollabieren die Stromnetze unter dem Dauerbetrieb von Millionen Klimaanlagen? Wann kommt es zu verheerenden Stromausfällen, die die Wirtschaft des Staates lähmen?

In der Vergangenheit hat es in den USA immer wieder großflächige Blackouts im Energienetz gegeben – und die hatten massive Schäden verursacht.

Doch nun ist es ausgerechnet der Ausbau der Wind- und Sonnenkraft, der das System stabilisiert. Plötzlich wird Texas weltweit zur Blaupause für Regionen, die besonders unter Hitze leiden. Vor allem auf der Südhalbkugel kollabieren immer wieder die Stromnetze in den heißen Monaten. Texas zeigt jetzt: Regenerative Energien können bei Extremtemperaturen zu regelrechten Risiko-Killern werden.