 USA: Außenministerium bietet zehn Millionen für Informationen über Wahleinmischung

Das Unternehmen Internet Research Agency soll in den sozialen Medien Spaltung und Hetze verbreitet haben. Das Ziel: Donald Trump bei seiner Präsidentschaftskandidatur helfen.

Während dieser Zeit sollen russische Unternehmen den Wahlkampf beeinflusst haben. (Foto: dpa) Hillary Clinton und Donald Trump im US-Wahlkampf 2016

Washington Das amerikanische Außenministerium zahlt für Hinweise auf eine russische Einmischung in US-Wahlen bis zu zehn Millionen Dollar. Konkret bat das Ministerium am Donnerstag um Informationen über das Unternehmen Internet Research Agency, eine sogenannte Troll-Farm, die 2016 in den sozialen Medien Spaltung und Hetze verbreitet haben soll. Außerdem erhofft sich das Ministerium Angaben über den Unternehmer Jewgeni Prigoschin, genannt „Putins Koch“ sowie weitere Firmen, die versucht haben sollen, die Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen.

Das Außenministerium bezeichnete die Belohnung als Teil umfassenderer Bemühungen zur Gewährleistung der Sicherheit und Integrität von Wahlen und zum Schutz vor ausländischer Einmischung. Prigoschin und zwölf weitere Russen wurden 2018 genauso wie das Unternehmen IRA von Sonderermittler Robert Mueller beschuldigt, eine geheime Social-Media-Kampagne gestartet zu haben.

Ziel sei es gewesen, Zwietracht zu brisanten Themen zu säen und den damaligen republikanischen Kandidaten Donald Trump dabei zu helfen, die Demokratin Hillary Clinton zu besiegen. Den Ermittlungen zufolge finanzierte Prigoschin die IRA über von ihm kontrollierte Unternehmen. Keiner der Beschuldigten wurde in den USA vor Gericht gestellt.

