USA Besuch beim Paria: Die Geopolitik treibt Joe Biden nach Saudi-Arabien

Auf seiner Reise in den Nahen Osten trifft der US-Präsident entgegen seiner Wahlkampfversprechen auch den saudischen Kronprinzen. Doch Biden sieht wichtige Gründe für die Kehrtwende.

Der US-Präsident hatte noch im Wahlkampf Distanz zum saudischen Königshaus versprochen. (Foto: Reuters) Joe Biden

New York, Tel Aviv Dass ein US-Präsident seine Auslandsreise in einem Zeitungskommentar rechtfertigt, ist ein eher ungewöhnlicher Vorgang. Und er zeigt, wie umstritten und geopolitisch wichtig Joe Bidens Besuch in Saudi-Arabien an diesem Freitag ist. Am Wochenende meldete sich Biden mit einem Meinungsartikel in der Tageszeitung „Washington Post“ zu Wort und erläuterte dort unter dem Titel „Warum ich nach Saudi-Arabien fahre“ seine Beweggründe.

Im Wahlkampf vor zwei Jahren hatte Biden mit Blick auf den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul 2018 angekündigt, die saudische Königsfamilie zum „internationalen Paria“, also zu geächteten Personen, zu erklären.

Sein nun geplantes Treffen mit dem saudischen König Salman ibn Abd al-Aziz und dessen de facto regierenden Sohn, dem Kronprinzen Mohammed bin Salman, in der Hafenstadt Dschidda steht im Gegensatz dazu. Doch Bidens Ankündigungen stammen aus der Zeit vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine.