USA Bevorstehende Verhaftung? Trumps Behauptung stachelt Anhänger auf

Eine Anklage gegen Trump wird immer wahrscheinlicher. Der US-Präsident will im Fall des Falles in einem Gerichtssaal in Manhattan erscheinen – begleitet von fanatischen Anhängern.

Der ehemalige US-Präsident plant seinen ersten Wahlkampfauftritt für die Präsidentschaftswahl 2024 in Texas. (Foto: AP) Donald Trump

Washington Das Spiel von Aufmerksamkeit und Provokation beherrscht Donald Trump noch immer. Am Samstag versetzte er die Öffentlichkeit in Aufruhr, als er ankündigte, seine Verhaftung stünde unmittelbar bevor. Bereits an diesem Dienstag, schrieb der Ex-Präsident auf seinem Netzwerk Truth Social, werde er im Zusammenhang mit einem Strafverfahren in New York festgenommen werden. „Protestiert, holt euch eure Nation zurück“, forderte er seine Anhänger im selben Posting auf.

Der Appell erinnerte an Trumps aufstachelnde Tweets rund um den 6. Januar 2021, als Tausende seiner Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt hatten. Ob Trump tatsächlich am Dienstag im Gerichtssaal erscheinen muss, ist unklar. Die zuständige Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan äußerte sich bislang nicht dazu, und ein Sprecher Trumps räumte gegenüber CNN ein, man habe keine offizielle Aufforderung erhalten.