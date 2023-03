Die schnellen Hilfen für zwei angeschlagene Banken heizen die Stimmung in den USA auf. Republikaner kritisieren die Rettung als Staatshilfen. Wall-Street-Gegner wollen Manager stärker zur Verantwortung ziehen.

Der US-Präsident hatte am Wochenende versucht, Bankkunden zu beruhigen. (Foto: Reuters) Joe Biden

New York Nach der rasanten Rettung der Silicon Valley Bank wird die Kritik an der Biden-Regierung lauter. Viele Republikaner werfen US-Präsident Joe Biden vor, mit seinem Rettungspaket vor allem reichen Tech-Millionären im Silicon Valley zu helfen. Unter den Demokraten dagegen fordern Wall-Street-Kritiker wie Elizabeth Warren mehr Regulierung und höhere Strafen für die verantwortlichen Manager. Die Börsenaufsicht SEC und das Justizministerium wollen laut Medienberichten Ermittlungen in den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank einleiten.

Die Silicon Valley Bank war innerhalb von wenigen Tagen in die Krise geraten, weil zu viele besorgte Anleger ihr Geld abziehen wollten. Grund für deren Sorge war, dass die Bank vor allem wegen ihrer Investitionen in lang laufende Staatsanleihen Milliardenverluste eingefahren hatte und neues Kapital brauchte.

Es war der größte Zusammenbruch einer Bank seit der Finanzkrise 2008. Politiker und Investoren waren besorgt, dass die Krise größere Kreise ziehen könnte, wie damals nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers.

