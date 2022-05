USA Biden nach Treffen mit Fed-Chef Powell: „Ich werde mich nicht in Ihre wichtige Arbeit einmischen“

Zum dritten Mal haben sich der US-Präsident und der Vorsitzende der Notenbank getroffen. Beide stehen angesichts der Teuerung unter Druck.

US-Präsident Joe Biden (Mitte) sprach mit Fed-Chef Jerome Powell und Finanzministerin Janet Yellen im Weißen Haus über die Inflationsbekämpfung. (Foto: dpa) Treffen im Weißen Haus

New York Wenn sich US-Präsident Joe Biden und Fed-Chef Jerome Powell im Weißen Haus treffen, ist das ein Zeichen dafür, dass die Lage ernst ist. Denn normalerweise kommen sie äußerst selten zusammen, zum Beispiel zur Amtseinführung. Doch mittlerweile haben sich der Demokrat und der Vorsitzende der US-Notenbank bereits dreimal getroffen. Denn die Inflation ist derzeit so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr: Im April lag die Teuerung bei 8,3 Prozent.

Sowohl der US-Präsident als auch der Notenbankchef stehen deshalb in diesen Tagen enorm unter Druck, weil die hohen Preise an den Tankstellen und in den Supermärkten sowie die hohen Häuserpreise den Amerikanern zu schaffen machen. Und: Es zeichnet sich keine spürbare Erholung ab.