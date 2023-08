USA Biden reguliert US-Investitionen in sensible Technologien in China – Europa gerät unter Zugzwang

Washington, New York, Peking, London Die US-Regierung will bestimmte Investitionen amerikanischer Unternehmen in China stärker kontrollieren, um sensible Technologien zu schützen. Präsident Joe Biden erließ dazu am Mittwoch ein Dekret. Die konkreten Beschränkungen sollen nun vom US-Finanzministerium ausgearbeitet werden.

Die Restriktionen für US-Investitionen waren bereits seit längerem erwartet worden. Die USA wollen verhindern, dass technologisch sensibles Knowhow zur militärischen Aufrüstung des Rivalen China beiträgt. Die geplanten Investitionskontrollen folgen auf die harten Tech-Sanktionen, die die Biden-Administration im vergangenen Oktober verabschiedet hat. Zudem versuchen die USA auch andere westliche Staaten zu überzeugen, sich den Beschränkungen anzuschließen.

„Wir wollen China daran hindern, sich die fortschrittlichsten Technologien zu beschaffen und zu nutzen, um die militärische Modernisierung voranzutreiben und die nationale Sicherheit der USA zu untergraben“, kommentierte ein Vertreter der Regierung in Washington das nun verabschiedetet Dekret. Er betonte, dass es sich um eine Maßnahme zum Schutz der nationalen Sicherheit handele und nicht um eine Investitionsbremse.

Die Anordnung betrifft drei Sektoren: Halbleiter, bestimmte Systeme künstlicher Intelligenz (KI) und für Quantencomputing. Letzteres ermöglicht die schnelle Berechnung besonders komplexer Algorithmen. US-Investitionen in derartige Sektoren in China könnten nach Prüfung künftig von der Regierung untersagt werden. Für bestimmte Investitionen soll es eine Meldepflicht geben.

Das Dekret richtet sich gegen „bedenkliche Länder“ – allerdings ist nur China ausdrücklich genannt. Es geht im Kern darum, dafür zu sorgen, dass Kapital aus den USA nicht im großen Stil in Industriebereiche rivalisierender Staaten fließt, die für die nationale Sicherheit der USA von Bedeutung sind – also etwa im Verteidigungs- oder Technologiesektor.

Man wolle verhindern, dass China Wissen über fortschrittlichste Technologien erhalte und dann einsetze, um die militärische Modernisierung voranzutreiben und die nationale Sicherheit der USA zu untergraben, sagte der US-Regierungsvertreter. Ziel sei außerdem, dass bestehende Exportkontrollen nicht untergraben würden.

Es gehe nicht allein darum zu unterbinden, dass Geld nach China fließe. Vielmehr solle der Know-how-Transfer eingeschränkt werden. „China braucht unser Geld nicht. (...) Das, was sie nicht haben, ist das Wissen.“ Das Vorhaben folgt einem ähnlichen Mechanismus, wonach ausländische Investitionen in den USA in sensiblen Bereichen vorab geprüft werden.

In einem Brief an die Vorsitzenden der beiden Kongresskammern erklärte Biden, das Finanzministerium werde nun entsprechende Vorschriften für US-amerikanische Staatsbürger ausarbeiten.

Das chinesische Handelsministerium zeigte sich in einer ersten Reaktion „ernsthaft besorgt“. Man behalte sich das Recht auf Gegenmaßnahmen vor, heißt es in einer Mitteilung. Peking wirft der US-Regierung vor, durch das Dekret die Auslandsinvestitionen amerikanischer Unternehmen zu beschränken und unter dem Deckmantel des De-Risking eine Abkopplung voranzutreiben. Dies stehe im Widerspruch zu den von der US-Seite vertretenen Grundsätzen der Marktwirtschaft.

Bislang fällt die Kritik aus Peking jedoch vergleichsweise verhalten aus. Das dürfte einerseits daran liegen, dass die konkreten Beschränkungen noch ausgearbeitet werden. Andererseits hatte Finanzministerin Janet Yellen bei ihrem China-Besuch im Juli die geplanten Restriktionen mit ihren chinesischen Gesprächspartnern besprochen.

Lang erwartete Beschränkungen

Die Vorstellung der Investitionsbeschränkungen war lange erwartet worden. Bereits seit 2018 wird den USA über eine auswärtige Investitionskontrolle diskutiert. Zuletzt verdichteten sich die Hinweise, dass die Verabschiedung eines entsprechenden Dekrets bevorsteht. Am Dienstagabend hatte die „New York Times“ über entsprechende Pläne berichtet. Der Schritt komme wenig überraschend, sagt auch Kyle Stanford vom Analysehaus Pitchbook. Erst vor Kurzem seien „mehrere US-Wagniskapitalgeber durch einen Sonderausschuss des Repräsentantenhauses“ zu ihren China-Aktivitäten befragt worden. Entsprechende Investments seien seit mehreren Quartalen rückläufig. Auch hätten große US-Pensionsfonds ihre Investitionen in China pausiert.

Die Verordnung fülle „eine Lücke in unserem derzeitigen System“, sagte Cordell Hull, Ex-Spitzenbeamter des US-Handelsministeriums, vergangene Woche der Agentur Reuters. Bereits heute bestünden Verbote beim Technologieexport und bei chinesischen Investments in sensible US-Unternehmen. Nun werde eine Lücke geschlossen, was Kapitalströme und Know-how-Transfers von den USA nach China angehe.

Da US-Investments nur einen kleinen Teil der globalen Investments in der Volksrepublik ausmachen, hatten US-Beamte in den vergangenen Monaten versucht, Verbündete zu eigenen Beschränkungen zu ermutigen. Das Thema wurde beim G7-Treffen in Japan im Mai diskutiert. Ende Mai beschlossen USA und EU bei ihrem bilateralen „Trade and Technology Council“, Exportbeschränkungen, Investitionskontrollen und ein mögliches „Outbound Investment Screening“ eng miteinander abzustimmen.

Im Juni legte die EU-Kommission dann ein Papier zur Wirtschaftssicherheit vor, welches das „Outbound Investment Screening“ als eine von drei Maßnahmen nannte.

Die Kommission will zunächst eine Diskussion mit den 27 EU-Regierungen anstoßen und zum Jahresende eine erste „Initiative“ vorlegen. Ein Gesetzesentwurf dürfte noch länger auf sich warten lassen. Denn das Thema ist in mehreren Ländern hoch umstritten, auch Deutschland ist skeptisch.

Die Kommission will zunächst die Exportkontrollen für „dual-use"-Güter verschärfen. Bis September will sie gemeinsam mit den Mitgliedstaaten eine schwarze Liste erstellen, auf der neben Halbleitern beispielsweise auch Technologien für Quantencomputer und künstliche Intelligenz stehen sollen.

Aus Sicht von Washington soll ein abgestimmtes Vorgehen auch verhindern, dass China-Investments über Europa oder Japan umgeleitet werden.

Belastetes Verhältnis zu Peking

Das Verhältnis zwischen den USA und China ist seit langem schwer angespannt, auch wirtschaftlich. Biden ließ die Strafzölle gegen die Volksrepublik in Kraft, die sein Amtsvorgänger Donald Trump eingeführt hatte. Der Demokrat stieß außerdem im großen Stil Investitionen in den USA an, um Amerikas Lieferketten unabhängiger zu machen – allen voran von China. Die USA erließen auch Exportbeschränkungen, um dem Land den Zugang zu amerikanischen Technologien zu verwehren.

Bis vor Kurzem hatte die US-Regierung die Finanzströme zwischen den USA und China weitgehend unberührt gelassen. Noch vor wenigen Jahren hatten sich US-Politiker für eine Öffnung des chinesischen Finanzmarkts für US-Banken eingesetzt. In den letzten Jahren sind die US-chinesischen Geldströme aufgrund der geopolitischen Spannungen jedoch bereits gesunken. Chinas schnell wachsender Tech-Sektor blieb für US-Investoren gleichwohl attraktiv.

Die Maßnahmen könnten den Wirtschaftskonflikt mit China weiter anheizen – und den Boden für weitere Beschränkungen bereiten, wie Kritiker befürchten. Befürworter der Maßnahme, darunter Republikaner im Kongress, kritisierten bereits, dass die Beschränkungen zu lange auf sich warten ließen.

Bereits in der vergangenen Woche erklärte ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, die USA politisierten häufig „Technologie- und Handelsfragen und benutzen sie als Werkzeug und Waffe im Namen der nationalen Sicherheit“.

Die USA und China sind die beiden größten Volkswirtschaften der Welt – und als solche allerdings auch eng verwoben. China gehört zu den drei größten Handelspartnern der USA, neben den direkten Nachbarn Kanada und Mexiko. Die chinesische Regierung beschränkt seit Langem ausgewählte Auslandsinvestitionen von Einzelpersonen und Unternehmen.

Mit Material von dpa.

